Орбан відреагував на майбутню зустріч очільників США та Росії у Будапешті

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Орбан відреагував на майбутню зустріч очільників США та Росії у Будапешті
Віктор Орбан: «Запланована зустріч між президентами США і Росії – це чудова новина для миролюбних людей усього світу»
фото: Facebook/Orbán Viktor

Угорський премʼєр каже, що готовий прийняти Дональда Трампа та Володимира Путіна

Премʼєр-міністр Угорщини прокоментував майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Він назвав подію «чудовою новиною». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу угорського уряду.

Орбан наголосив, що його країна готова прийняти Дональда Трампа та Володимира Путіна, які мають обговорити закінчення війни. «Запланована зустріч між президентами США і Росії – це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ми готові!» – написав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Американський президент назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». За словами Трампа, вони з Путіним обговорювали торгівлю між країнами після закінчення російської агресії проти України.

Американський лідер наголосив, що наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. Делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Водночас місце зустрічі ще не було визначено.

«Президент Путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї «безславної» війни між Росією та Україною. Президент Зеленський і я зустрінемося завтра в Овальному кабінеті, де обговоримо мою розмову з президентом Путіним та багато іншого. Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала значний прогрес», – каже він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. За словами глави держави, переговори, які відбудуться 17 жовтня, можуть «наблизити завершення війни». Президент наголосив, що Україна вже виконала свою «домашню роботу», підготувавши військову та економічну частини порядку денного.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб обговорити можливість постачання ракет Tomahawk для України. Як писав Axios, Зеленський планує запропонувати конкретні варіанти стратегічного співробітництва, наголошуючи на необхідності таких переговорів. Це стане продовженням нещодавньої телефонної розмови між двома лідерами, під час якої обговорювалося надання Україні ракет Tomahawk і додаткових систем Patriot для зміцнення її повітряної оборони.

