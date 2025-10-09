Головна Країна Суспільство
Чи не передумали партнери пускати Україну в ЄС? Відповідь Зеленського

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський пояснив, чому не всі країни ЄС підтримують вступ України
Зеленський пояснив, чому не всі країни ЄС підтримують вступ України
фото з відкритих джерел

«У критичний момент голосування 26 країн будуть на нашому боці»

Партнери хочуть бачити Україну в Європейському Союзі. Наразі немає вагань з цього питання серед більшості країн. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком». 

«Партнери хочуть бачити Україну в Європейському Союзі. Немає вагань, абсолютна більшість. 26 країн підтримують це. Є деякі моменти. Але я розумію загальну атмосферу. В критичний момент голосування 26 країн будуть на нашому боці», – зазначив президент.

Зеленський також пояснив, чому не всі країни ЄС підтримують вступ України. «Не на нашому боці Угорщина. Причина тільки одна – вибори в Угорщині майбутні. І саме Європейський Союз – цей напрям є головним тригером для передвиборчої кампанії чинного Прем'єр-міністра в Угорщині. Він базує свою передвиборчу програму на тому, що, в принципі, критикує все, що Євросоюз пропонує. На цій критиці він підживлює, скажімо так, свій електорат або більш радикальний електорат», – пояснив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до Європейського Союзу відбудеться незалежно від прем’єра Угорщини Віктора Орбана.

Варто зазначити, що Україна та Європейський Союз завершили скринінг українського законодавства для переговорів про вступ до Євросоюзу.

Як відомо, єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що Європейський Союз готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною, проте для цього необхідна підтримка всіх 27 країн-членів ЄС. Однак Угорщина виступає проти членства України в ЄС через занепокоєння щодо угорської меншини в Україні, що є однією з причин блокування переговорів.

Теги: євроінтеграція Європейський Союз Угорщина Володимир Зеленський

