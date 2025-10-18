Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті: як президент РФ обійде заборону на польоти над Європою

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті: як президент РФ обійде заборону на польоти над Європою
Трамп та Путін провели зустріч 15 серпня на Алясці
фото: Reuters

Офіційний маршрут польоту не розголошено, але найбільш вірогідним є використання коридору через Туреччину та Сербію

Через санкції Європейського Союзу, що накладають обмеження на польоти російських урядових літаків через повітряний простір ЄС, російський диктатор Володимир Путін змушений обирати «обхідний» маршрут для свого польоту до Будапешта на саміт з президентом США Дональдом Трампом. Про це пише AIRLIVE.net, передає «Главком».

Очікується, що в листопаді Путін зустрінеться з Дональдом Трампом в Будапешті для обговорення мирного процесу в Україні. Однак, через санкції Європейського Союзу, російські урядові літаки, включаючи президентський Іл-96, не можуть летіти над більшістю країн ЄС. 

«Цей перенаправлений маршрут польоту може становити близько 5000 км і збільшить час польоту приблизно на три години порівняно з прямим маршрутом довжиною 1500 км. Хоча російський президентський літак цілком здатний виконувати далекомагістральні рейси, подовжений маршрут вимагатиме ретельної координації з турецьким та сербським управлінням повітряного руху та потенційних планів дій у разі погодних або дипломатичних ускладнень», – додають фахівці.

Оскільки російським літакам заборонено літати над Європою через санкції, вже давно доводиться використовувати обхідні маршрути через Центральну Азію, Близький Схід або Балкани. Проте навіть на таких подовжених шляхах є ризики, зокрема, через військову активність у Чорному морі.

«Поїздка Путіна до Будапешта підкреслює, як геополітична ізоляція продовжує змінювати навіть логістику дипломатії. Хоча Угорщина пропонує рідкісну можливість в ЄС для особистої зустрічі з Трампом, переліт туди аж ніяк не простий», йдеться у повідомленні.

Як відомо, офіційний маршрут польоту не розголошено, але, як пише видання, найбільш вірогідним є використання коридору через Туреччину та Сербію.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що вони з Путіним домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Згодом стало відомо, що Угорщина готова забезпечити в'їзд російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта для участі в запланованому саміті з президентом США Дональдом Трампом. 

Зустріч буде двосторонньою, водночас Сполучені Штати будуть на звʼязку з президентом України Володимиром Зеленським. 

Читайте також:

Теги: обмеження літак Угорщина Дональд Трамп путін саміт санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Найбільший прогрес – те, що російська економіка в жахливому стані прямо зараз
Трамп: Занепад економіки Росії – головний прогрес у війні
23 вересня, 23:03
Після висловлювань Трампа індекс Мосбіржі зменшився на 2,16%
Індекс Мосбіржі обвалився після заяв Трампа про здатність України відвоювати всі території
24 вересня, 07:39
Путін намагається уникати відкритого конфлікту з НАТО, але все одно продовжує провокації
CNN пояснив, як гібридна війна проти Європи може нашкодити Путіну
28 вересня, 03:42
Атакований Афіпський НПЗ
The Sun розповів, скільки грошей втратила РФ через атаки України по нафтогазових об’єктах
29 вересня, 00:19
Російський диктатор Володимир Путін використовує операційну систему Windows XP на комп'ютерах
Пєсков розповів, чому Путіна немає у соцмережах
30 вересня, 01:55
Зеленський повідомив, чи схвалив Трамп передачу «Томагавків» Україні
Зеленський повідомив, чи схвалив Трамп передачу «Томагавків» Україні
13 жовтня, 00:32
Росія поставляє літаки Ірану
Іран отримав нову партію винищувачів МіГ-29 із Росії
23 вересня, 18:03
Трамп зустрівся з Ердоганом
Туреччина могла б допомогти посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів – Трамп
25 вересня, 19:32
Позовні вимоги дружини Порошенка оцінювалися у 17,1 млрд грн
Крижопільський суд «розкусив» Порошенків. План вивести майно з під санкцій зазнав фіаско
4 жовтня, 08:35

Політика

Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті: як президент РФ обійде заборону на польоти над Європою
Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті: як президент РФ обійде заборону на польоти над Європою
Речниця Білого дому нагрубила журналісту після питання: чому Будапешт?
Речниця Білого дому нагрубила журналісту після питання: чому Будапешт?
Reuters: США та ЄС тиснуть на Азію через купівлю російську нафту
Reuters: США та ЄС тиснуть на Азію через купівлю російську нафту
Зустріч Зеленського та Трампа, атака на Україну: головне за ніч
Зустріч Зеленського та Трампа, атака на Україну: головне за ніч
США та Китай готуються до нового раунду торговельних переговорів
США та Китай готуються до нового раунду торговельних переговорів
Велика Британія запропонувала розробити з США мирний план для України
Велика Британія запропонувала розробити з США мирний план для України

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Сьогодні, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua