Зустріч Трампа з Путіним у Будапешті: як президент РФ обійде заборону на польоти над Європою

Офіційний маршрут польоту не розголошено, але найбільш вірогідним є використання коридору через Туреччину та Сербію

Через санкції Європейського Союзу, що накладають обмеження на польоти російських урядових літаків через повітряний простір ЄС, російський диктатор Володимир Путін змушений обирати «обхідний» маршрут для свого польоту до Будапешта на саміт з президентом США Дональдом Трампом. Про це пише AIRLIVE.net, передає «Главком».

Очікується, що в листопаді Путін зустрінеться з Дональдом Трампом в Будапешті для обговорення мирного процесу в Україні. Однак, через санкції Європейського Союзу, російські урядові літаки, включаючи президентський Іл-96, не можуть летіти над більшістю країн ЄС.

«Цей перенаправлений маршрут польоту може становити близько 5000 км і збільшить час польоту приблизно на три години порівняно з прямим маршрутом довжиною 1500 км. Хоча російський президентський літак цілком здатний виконувати далекомагістральні рейси, подовжений маршрут вимагатиме ретельної координації з турецьким та сербським управлінням повітряного руху та потенційних планів дій у разі погодних або дипломатичних ускладнень», – додають фахівці.

Оскільки російським літакам заборонено літати над Європою через санкції, вже давно доводиться використовувати обхідні маршрути через Центральну Азію, Близький Схід або Балкани. Проте навіть на таких подовжених шляхах є ризики, зокрема, через військову активність у Чорному морі.

«Поїздка Путіна до Будапешта підкреслює, як геополітична ізоляція продовжує змінювати навіть логістику дипломатії. Хоча Угорщина пропонує рідкісну можливість в ЄС для особистої зустрічі з Трампом, переліт туди аж ніяк не простий», йдеться у повідомленні.

Як відомо, офіційний маршрут польоту не розголошено, але, як пише видання, найбільш вірогідним є використання коридору через Туреччину та Сербію.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що вони з Путіним домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Згодом стало відомо, що Угорщина готова забезпечити в'їзд російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта для участі в запланованому саміті з президентом США Дональдом Трампом.

Зустріч буде двосторонньою, водночас Сполучені Штати будуть на звʼязку з президентом України Володимиром Зеленським.