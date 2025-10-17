Трамп розповів деталі про майбутню зустріч із Путіним

Як зазначив Трамп, для зустрічі було обрано Угорщину, тому що їм з Путіним подобається Орбан

За словами американського лідера, зустріч в Угорщині буде двосторонньою

Глава США Дональд Трамп особисто зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Зустріч буде двосторонньою, водночас Сполучені Штати будуть на звʼязку з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського лідера.

Трамп наголосив, що між лідерами України та Росії багато ворожнечі, тому зустріч буде двосторонньою, аби її атмосфера була комфортною для всіх.

Більш імовірно, що це буде подвійна зустріч, а президент Зеленський буде на зв'язку. Путін і Зеленський не подобаються один одному, а ми хочемо зробити обстановку комфортною для всіх, - Трамп pic.twitter.com/LA6CUtUH7U — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 17, 2025

Коментуючи вибір країни для зустрічі Трамп сказав, що обрав Угорщину, бо йому та Путіну «подобається» угорський премʼєр Віктор Орбан.

«Це лідер, який нам подобається. Нам подобається Віктор Орбан. Він подобається йому, він подобається мені. Це безпечна країна. Він дуже добре виконав свою роботу. Він був дуже хорошим лідером у сенсі управління своєю країною. У нього немає багатьох проблем, які є в інших країнах. Тож ми вирішили, що будемо з Віктором Орбаном, і він буде, я думаю, дуже хорошим господарем», - сказав президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Американський президент назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». За словами Трампа, наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. Делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Водночас місце зустрічі ще не було визначено.

До слова, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом відбулася за ініціативою російської сторони. За словами Ушакова, під час бесіди Путін наголосив, що можливі поставки Україні ракет Tomahawk начебто не вплинуть на ситуацію на фронті, однак завдадуть серйозної шкоди відносинам між Росією та США, а також перспективам мирного врегулювання.

Як повідомлялося, Угорщина готова забезпечити в'їзд російського диктатора Володимира Путіна до Будапешта для участі в запланованому саміті з президентом США Дональдом Трампом.