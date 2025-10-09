Головна Країна Події в Україні
«Без газу будуть цілі мікрорайони». Мер Івано-Франківська розповів про можливі відключення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
скріншот з відео радіо «Західний полюс»

За словами міського голови, зима буде важкою

На Івано-Франківщині під час блекаутів можливі вимкнення електроенергії та газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа в ефірі радіо «Західний полюс».

«Зима буде важкою. Найгірше, що може трапитися, – відключення газу. Якщо до вимкнення світла ми готові, то до відключення газу, напевно, ніхто не готовий. Такий сценарій ймовірний, що відключатимуть газ цілими мікрорайонами. Ситуація – складна. Проте ми маємо певний сценарій», – каже він.

Марцінків наголосив, що у разі вимкнення газу освітні заклади стануть місцем для обігріву. Там буде змога зігрітися, випити чай, поспати. Також у них планують поставити термінали Starlink. Окрім цього, у громаді запасаються паливом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна має два плани дій щодо газової інфраструктури в умовах постійних атак з боку Росії. «Що стосується газової інфраструктури, на яку зараз сильний тиск російських атак, у нас є план «А» і є план «Б». У плані «Б», якщо, наприклад, буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план «Б». План «А», коли ми більше використовуємо свій видобуток», – пояснив президент.

До слова, у середу, 8 жовтня, Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону – 31 березня 2026 року.

Теги: газ блекаут Івано-Франківськ Руслан Марцінків

