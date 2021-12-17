ДБР намагалося вручити Порошенку повістку про виклик (відео)

ДБР опублікувало 26-секундне відео з місця події

Сьогодні, 17 грудня, працівники ДБР поблизу Верховної Ради начебто намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Сьогодні, 17 грудня, для встановлення усіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідних рішень працівники ДБР поблизу Верховної Ради намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку, однак він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку», – йдеться у повідомленні.

ДБР також опублікувало 26-секундне відео з місця події.

Зазначається, що слідчі ДБР у взаємодії зі слідчими СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора розслідують кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР» групою громадян України.

Провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України. У вересні-листопаді 2021 року у даному провадженні вже повідомлено про підозру одному із діючих народних депутатів та колишньому міністру енергетики.

Адвокати Петра Порошенка публічно надали вичерпні відповіді та всі аргументи щодо політично вмотивованої так званої «вугільної справи» та її цілковитої необґрунтованості.

«Замість об’єднання всіх політичних сил перед російською загрозою та вирішенням глибокої енергетичної та економічної кризи, в якій опинилася країна, зелена влада вдалася до своєї єдиної профдіяльності, зйомок чергової серії вже заїждженого «відосика» – переслідування лідера опозиції. Ми добре знаємо, що замовником є особисто Володимир Зеленський, який при цьому постійно тисне на керівників правоохоронних органів», – йдеться в офіційному повідомленні «Європейської Солідарності».

Раніше «Главком» через свої джерела отримав копію повідомлення про підозру, яку оголосили колишньому міністру у так званій «вугільній справі». З отриманих документів випливає, що кінцевою мішенню розслідування може виявитися не тільки Володимир Демчишин.

«Главком» продемонстрував цей документ двом експертам і розпитав, що, власне, може стояти за цим повідомленням про підозру. Детальніше про це читайте тут: Що криється за підозрою ексміністру Демчишину? Ексклюзивний документ

Зокрема, на думку нардепа Володимира Ар'єва, «повідомлення про підозру» екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину – це ще більший юридичний треш, ніж та «підозра» Порошенку, яку свого часу відмовився підписувати ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка, за що і був звільнений з посади».

«Я так розумію, що завдання, яке Офіс Зеленського поставив його авторам, – будь-що обляпати Порошенка багном, притягнувши за вуха так звану «вугільну справу», – зазначив парламентар.