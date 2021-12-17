Порошенко відбув у заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі

Петро Порошенко вирушив у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі

У суботу і неділю Порошенко проведе ряд зустрічей в Туреччині

П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі. Про це повідомляє пресслужба партії «Європейська солідарність».

Зазначається, що у суботу і неділю Порошенко проведе ряд зустрічей в Туреччині.

Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія п’ятий президент Петро Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі.

Як відомо, про це Порошенко та Патріарх Варфоломій домовились під час телефонної розмови 15 грудня на річницю Об’єднавчого собору.

Петро Порошенко та Вселенський Патріарх мають наміри обговорити питання подальшого зміцнення та підтримки Православної Церкви України, укріплення її місця серед інших православних церков.

20-21 грудня у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату пʼятий президент України візьме участь у міжнародній конференції на тему «Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі».

Заплановані також двосторонні зустрічі Петра Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці.

Нагадаємо, раніше партія «Європейська солідарність» заявила, що замість об’єднання країни перед загрозами Володимир Зеленський продовжує знімати «відосики» про переслідування лідера опозиції Петра Порошенка за участі «масовки» з ДБР.

Так, партія прокоментувала інформацію про те, що працівники ДБР поблизу Верховної Ради начебто намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку.