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Чоловіки віком до 25 років ставатимуть на військовий облік без проходження ВЛК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Чоловіки віком до 25 років ставатимуть на військовий облік без проходження ВЛК
Чоловіки до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії
фото: з відкритих джерел

Постанова уряду стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном

Кабінет міністрів запровадив експериментальні зміни щодо військового обліку. Про це йдеться в ухваленій постанові «Про реалізацію експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Зокрема, що стосується військового обліку для призовників, то постанова встановлює, що чоловіки віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.

Також передбачено, що чоловіки віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.

Це стосується і тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном.

Ще однією новелою є те, що буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і які підлягають постановці на військовий облік.

Також було налагоджено взаємодію реєстрів щодо перевірка документів за кордоном. Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Вони проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему «Трембіта».

Нагадаємо, Кабінет міністрів уточнив вимоги до повісток, які видають призовникам, військовозобов'язаним та резервістам, а також механізм їх перевірки та надсилання.

Читайте також: Військовий облік: чи треба на нього ставати за кордоном 
Теги: мобілізація військовозобов'язаний

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