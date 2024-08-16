Повістки з QR-кодами. Кабмін запровадив нововведення

За допомогою QR-коду можна буде перевірити всю інформацію, зазначену у повістці

Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру, матимуть унікальний електронний ідентифікатор

Кабінет міністрів уточнив вимоги до повісток, які видають призовникам, військовозобов'язаним та резервістам, а також механізм їх перевірки та надсилання. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як зазначається, уряд уточнив вимоги до повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зокрема, щодо присвоєння таким повісткам унікального електронного ідентифікатора у вигляді QR-коду. З його допомогою можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці.

Також визначено механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у тому числі за допомогою електронного кабінету військовозобов’язаного у мобільному застосунку «Резерв+».

Кабмін визначено статус повісток на бланку та повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (у тому числі у роздрукованому вигляді) та їх юридичної сили.

Крім того, уряд визначив адреси надсилання повістки резервістам або військовозобов’язаним, які уточнили свої персональні дані протягом 60 днів відповідно до вимог закону про мобілізацію. Уточнено зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на територіальні центри комплектування та централізованого друку повісток.

Як повідомлялося, в Україні не плануються повістки в електронному форматі через відсутність юридичних підстав.

До слова, майже 12 тис. штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби від початку року. За пів року поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік.