Головна Країна Політика
search button user button menu button

Повістки з QR-кодами. Кабмін запровадив нововведення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Повістки з QR-кодами. Кабмін запровадив нововведення
За допомогою QR-коду можна буде перевірити всю інформацію, зазначену у повістці
фото з відкритих джерел

Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру, матимуть унікальний електронний ідентифікатор

Кабінет міністрів уточнив вимоги до повісток, які видають призовникам, військовозобов'язаним та резервістам, а також механізм їх перевірки та надсилання. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як зазначається, уряд уточнив вимоги до повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зокрема, щодо присвоєння таким повісткам унікального електронного ідентифікатора у вигляді QR-коду. З його допомогою можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці.

Також визначено механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, у тому числі за допомогою електронного кабінету військовозобов’язаного у мобільному застосунку «Резерв+».

Кабмін визначено статус повісток на бланку та повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (у тому числі у роздрукованому вигляді) та їх юридичної сили.

Крім того, уряд визначив адреси надсилання повістки резервістам або військовозобов’язаним, які уточнили свої персональні дані протягом 60 днів відповідно до вимог закону про мобілізацію. Уточнено зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом із повісткою.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на територіальні центри комплектування та централізованого друку повісток.

Як повідомлялося, в Україні не плануються повістки в електронному форматі через відсутність юридичних підстав.

До слова, майже 12 тис. штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби від початку року. За пів року поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік.

Читайте також:

Теги: Кабмін мобілізація уряд реєстр повістка ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Потенціал нашої перемоги – у здатності змін, адаптуванні до мінливих реалій війни»
Чи здатна Україна адаптуватись до війни, що постійно змінюється?
1 серпня, 16:00
Категорії осіб, яким дозволено виїзд з України, не змінювалися
Перетин кордону: Держприкордонслужба назвала обов’язкову умову для чоловіків
17 липня, 09:53
Отримавши повістку, можна рушати не в ТЦК, а в рекрутинговий центр
Чи можна після отримання повістки замість ТЦК піти до рекрутингового центру: відповідь Міноборони
20 липня, 16:47
Такий вигляд має місце, де була садиба
Знесення садиби Зеленських: Кличко відреагував
21 липня, 16:15
Заяву до міжнародного Реєстру збитків можна подати на порталі «Дія»
Міжнародний реєстр збитків: від сьогодні українці зможуть подати заяву у «Дії»
25 липня, 14:50
Дмитро Лазуткін прокоментував мобілізацію в Україні
В Україні знизять призовний вік? Відповідь речника Міноборони
26 липня, 17:22
Електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий
У «Дії» можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом
30 липня, 14:19
Воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
7 серпня, 12:11
Освітній омбудсмен призначається на термін п'ять років без права повторного призначення
«Понеслася зрадонька». Освітній омбудсмен Горбачов прокоментував своє звільнення
Вчора, 12:39

Політика

Повістки з QR-кодами. Кабмін запровадив нововведення
Повістки з QR-кодами. Кабмін запровадив нововведення
Уряд погодив призначення голови Тернопільської ОВА
Уряд погодив призначення голови Тернопільської ОВА
Кабмін хоче автоматично верифікувати дані призовників та військовозобовʼязаних
Кабмін хоче автоматично верифікувати дані призовників та військовозобовʼязаних
Як операція ЗСУ в Курській області вплине на обмін полоненими: Лубінець зробив заяву
Як операція ЗСУ в Курській області вплине на обмін полоненими: Лубінець зробив заяву
Відключення світла повертаються? Міненерго назвало терміни
Відключення світла повертаються? Міненерго назвало терміни
Трамп заявив, що має право ображати Гарріс, і пояснив чому
Трамп заявив, що має право ображати Гарріс, і пояснив чому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Війна чи капітуляція – чого чекає Путін?
37K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
29K
Епіфаній звернувся з пропозицією до предстоятеля Московської церкви Онуфрія
20K
Викрито підприємця, який поставив для ЗСУ тисячу бракованих FPV-дронів
17K
Горіховий Спас 2024: історія, традиції, прикмети та що треба святити у церкві
15K
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
Вчора, 20:29
Фінал Суперкубка УЄФА та атака на Полтавщину: головне за ніч
Вчора, 06:45
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло ще в п'ять населених пунктів
14 серпня, 18:34
«Метінвест» Ахметова запровадить американський досвід у роботі з ветеранами
14 серпня, 16:15
Вибухи у Воронезькій області, перемога «Динамо»: головне за ніч
14 серпня, 06:36

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua