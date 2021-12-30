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    Чому Зеленський пішов у президенти? Партнер Шустера назвав несподівану причину

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    Володимир Зеленський міг вирішити піти у президенти, щоб стягнути борги з Ігоря Коломойського - Чому Зеленський пішов у президенти? Партнер Шустера назвав несподівану причину
    Володимир Зеленський міг вирішити піти у президенти, щоб стягнути борги з Ігоря Коломойського
    фото: glavcom.ua

    «Коломойський – це такий класичний барига, який за що не візьметься, все вбиває»

    Володимир Зеленський міг прийняти рішення балотуватися в президенти України для того, щоб «вибити» в Ігоря Коломойського гроші, які той заборгував «Кварталу 95». Таке припущення в інтерв’ю «Главкому» висловив генеральний продюсер токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» Павло Єлізаров.

    Медіабізнесмен нагадав, що свого часу Ігор Коломойський заборгував «Кварталу» мільйони. Також Єлізаров здивований тим фактом, що із Коломойським намагаються вибудовувати хоч якісь стосунки.

    «Коломойський в мене, окрім огиди, ніколи нічого не викликав – це такий класичний барига, який за що не візьметься, все вбиває. Де футбольний клуб «Дніпро», де авіакомпанія «Аеросвіт», де партія «Укроп»? Приватбанк з боргами він нам всім «пристроїв», зараз «Укрнафту» «пристроює». Тепер він знову став патронувати Зеленського, але це завершиться черговим «Аеросвітом», – підсумував Єлізаров.

    Взагалі генеральний продюсер токшоу вважає Ігоря Коломойського класичним «баригою», «який за що не візьметься, все вбиває».

    Раніше повідомлялося, що Коломойський вийшов із наглядової ради «1+1». Також нещодавностало відомо, що Коломойський отримав рішення Господарського суду Києва про незаконність процедури націоналізації Приватбанку.

    Нещодавно США оприлюднили нові деталі розслідування ФБР щодо Коломойського.

    Читайте також інтерв'ю: Павло Єлізаров: Ця влада хоче зробити журналістику такою, як у Росії
    Теги: Ігор Коломойський Володимир Зеленський Приватбанк УКРОП влада Павло Єлізаров
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    Чому Зеленський пішов у президенти? Партнер Шустера назвав несподівану причину