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    Чорногорія назвала імена українців із «золотими паспортами»

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    Чорногорія розкрила українців, які отримали &laquo;золоті паспорти&raquo; - Чорногорія назвала імена українців із «золотими паспортами»
    Чорногорія розкрила українців, які отримали «золоті паспорти»
    Фото з відкритих джерел

    У списку МВС вказані шість імен – із Донбасу, Києва, Вінниці та Харківської області

    За два минулі роки шестеро громадян України стали власниками «золотих паспортів» Чорногорії, які видаються за великі інвестиції в економіку цієї балканської країни. Список був опублікований 13 жовтня Міністерством внутрішніх справ Чорногорії.

    Загалом до списку увійшли 166 осіб, зокрема 48 заявників і 118 їхніх родичів. Крім українських громадян, у ньому вказані громадяни Росії, Китаю, Лівану, Туреччини, Індії, Білорусі, США, Німеччини та Швейцарії.

    З особистих даних вказуються тільки імена, прізвища, місце народження і громадянство заявників.

    Серед українців вказані:

    1. Олександр Пустовій (Горлівка, Донецька область);
    2. В'ячеслав Сосинський (Донецьк);
    3. Яна Сосинська (Донецьк);
    4. Іванна Пікуш (Києва);
    5. Олена Сафонова (Ізюм, Харківська область);
    6. Ірина Стржалковская (Вінниця).

    Чорногорія запустила програму «Громадянство через інвестиції» в листопаді 2019 року. Відповідно до неї будь-який іноземець може отримати паспорт країни, витративши на нерухомість не менше €250 тис. або €450 тис. (залежно від регіону) і зробивши €100 тис. благодійного внеску в казну.

    Аналогічна програма діє і на Мальті, а цьогоріч від цієї ініціативи відмовився Кіпр.

    Нагадаємо, що в Україні заборонено подвійне громадянство.

    Як раніше повідомлялося, торік країнами з кращими програмами отримання громадянства за інвестиції, відомими як «золоті паспорти», стали Сент-Люсія, Домініка, Гренада, Сент-Кітс і Невіс, а також Вануату.

    Теги: інвестиції Чорногорія паспорт громадянство
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    Чорногорія назвала імена українців із «золотими паспортами»