Головна Країна Політика
search button user button menu button

Чубаров прокоментував заяву радника Єрмака про скасування автономії для Криму

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Чубаров прокоментував заяву радника Єрмака про скасування автономії для Криму
Лідер Меджлісу Чубаров переконаний, що потрібна трансформація статусу Криму, а не повернення до Кримської області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Лідер Меджлісу: «Мені дзвонили багато людей з питанням, що означає заява Подоляка»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що після деокупації українська влада може відібрати у Криму статус автономії, проте така заява категорично неприйнятна для кримськотатарського народу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Я не знаю, чи це його припущення і власна думка, чи консолідована думка якоїсь групи людей. Про це я його не питав. Мені багато людей дзвонило, у месенджерах писали повідомлення із запитаннями, що це означає. Я особисто виходжу з того, що це власна точка зору пана Михайла. Особливий статус Криму у нас записаний у Конституції України», – заявив лідер Меджлісу.

Чубаров переконаний, що потрібна трансформація статусу Криму, а не повернення до Кримської області.

«Упродовж крайнього року саме про цю проблему ми не спілкувалися з президентом. Були у нас зустрічі з інших питань. Зараз іде війна, зараз не можна вносити зміни до Конституції. Ще раз кажу, що ми працюємо з Офісом президента щодо наступного кроку до законодавчого розв’язання питань, пов’язаних з відновленням прав кримськотатарського народу», – каже політик.

Зараз Венеційська комісія розглядає законопроєкт про статус кримськотатарського народу. Як тільки Меджліс отримає від неї висновки, документ вноситиметься до Верховної Ради. Президент знає точку зору кримських татар, стверджує Чубаров, адже вона відображає 45-річну боротьбу у вигнанні.

«Ці вимоги завжди були: повернення на власну землю і відновлення наших прав. За відстоювання цих вимог, за участь у боротьбі за права народу тисячі кримських татар були репресовані, пройшли через радянські табори та тюрми. І тоді, і зараз ми вважаємо, що після повернення на батьківщину, без створення спеціальних правових механізмів, які гарантуватимуть збереження та розвиток, кримськотатарський народ, перебуваючи в абсолютній численній меншості на півострові, приречений на зникнення. Зрозуміло, що ніхто не має цього хотіти», – розповів глава Меджлісу.

Дискусії щодо національної автономії у Криму на рівні Верховної Ради, аби залучити всіх до неї, ще не було. Але соцопитування свідчать, що понад половина українців підтримують (57% громадян України підтримують утворення кримськотатарської автономії після деокупації Криму і 61% – підтримують статус кримськотатарського народу як корінного народу України. Про це свідчать дані соцопитування, проведеного у серпні 2021 року фондом «Демократичні ініціативи», – «Главком»). Тому спекулювати на цій темі – це намагатися маніпулювати через власне несприйняття думки суспільства, стверджує Чубаров. Як він зазначив, не можна говорити, що унітарна держава не може бути з автономією всередині. У світі є десятки унітарних держав з автономіями, наприклад Велика Британія, Іспанія, Італія, Данія.

Нагадаємо, що український парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму. Вони полягають у відновленні роботи органів публічної адміністрації, притягненні до відповідальності за міжнародні злочини й не тільки. 

Читайте також:

Теги: Крим Рефат Чубаров війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вже зараз формуються умови для деокупації Криму
Вже зараз формуються умови для деокупації Криму
30 квiтня, 18:15
Окупанти женуть власних громадян на смерть
У РФ почали призивати резервістів: чого очікувати на фронті
13 травня, 15:24
Цивілізований світ бачить всі злочини РФ
Росіяни влаштували екоцид. Постраждало вже більше третини наших лісів
17 травня, 12:14
Поминальна служба відбулася в Університетській церкві Святої Софії Премудрості Божої
У Тернополі попрощалися з екснардепом Олегом Барною (фото)
22 квiтня, 13:26
Володимир Зеленський: «Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях!»
Зеленський пояснив, чому зустрічався з прем’єркою Естонії у Житомирі (відео)
24 квiтня, 20:41
За словами військового, перший ешелон ППО займається знищенням повітряної цілі на найбільш загрозливих напрямках
Хто і як захищає столицю від ракет РФ. Ексклюзивні деталі від командувача Об'єднаних сил
11 травня, 11:30
Українські захисники взяли окупанта у полон наприкінці грудня минулого року під час боєзіткнення на Бахмутському напрямку
Полонений «Вагнерівець», який штурмував позиції ЗСУ під Бахмутом, піде під суд
24 квiтня, 15:03
Противник продовжує оборонятися на Запоріжжі та Херсонщині
Окупанти тікають з Херсонщини? Генштаб розкрив плани РФ
8 травня, 18:53
В окупованому Криму впала російська ракета «Калібр»
В окупованому Криму впала російська ракета «Калібр»
Вчора, 12:05

Політика

«Це прекрасно». Прессекретар олігарха Новинського закликав бомбити Україну
«Це прекрасно». Прессекретар олігарха Новинського закликав бомбити Україну
«Понтифік погодився за кілька хвилин». Посол України у Ватикані розповів, як готувалася зустріч Папи і Зеленського
«Понтифік погодився за кілька хвилин». Посол України у Ватикані розповів, як готувалася зустріч Папи і Зеленського
Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії
Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії
Чубаров прокоментував заяву радника Єрмака про скасування автономії для Криму
Чубаров прокоментував заяву радника Єрмака про скасування автономії для Криму
«Час вільних націй ніколи не мине»: Зеленський виступив на Лізі арабських держав
«Час вільних націй ніколи не мине»: Зеленський виступив на Лізі арабських держав
Депутатка від «слуг» отримала підозру
Депутатка від «слуг» отримала підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації
54K
Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot
18K
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
15K
Масована атака на Україну і нові санкції проти РФ: головне за ніч
14K
Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ
12K
УПЦ МП – підрозділ російської церкви. Рішення суду публікується вперше

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Вчора, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту