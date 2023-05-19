Чубаров прокоментував заяву радника Єрмака про скасування автономії для Криму

Лідер Меджлісу: «Мені дзвонили багато людей з питанням, що означає заява Подоляка»

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що після деокупації українська влада може відібрати у Криму статус автономії, проте така заява категорично неприйнятна для кримськотатарського народу. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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«Я не знаю, чи це його припущення і власна думка, чи консолідована думка якоїсь групи людей. Про це я його не питав. Мені багато людей дзвонило, у месенджерах писали повідомлення із запитаннями, що це означає. Я особисто виходжу з того, що це власна точка зору пана Михайла. Особливий статус Криму у нас записаний у Конституції України», – заявив лідер Меджлісу.

Чубаров переконаний, що потрібна трансформація статусу Криму, а не повернення до Кримської області.

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«Упродовж крайнього року саме про цю проблему ми не спілкувалися з президентом. Були у нас зустрічі з інших питань. Зараз іде війна, зараз не можна вносити зміни до Конституції. Ще раз кажу, що ми працюємо з Офісом президента щодо наступного кроку до законодавчого розв’язання питань, пов’язаних з відновленням прав кримськотатарського народу», – каже політик.

Зараз Венеційська комісія розглядає законопроєкт про статус кримськотатарського народу. Як тільки Меджліс отримає від неї висновки, документ вноситиметься до Верховної Ради. Президент знає точку зору кримських татар, стверджує Чубаров, адже вона відображає 45-річну боротьбу у вигнанні.

«Ці вимоги завжди були: повернення на власну землю і відновлення наших прав. За відстоювання цих вимог, за участь у боротьбі за права народу тисячі кримських татар були репресовані, пройшли через радянські табори та тюрми. І тоді, і зараз ми вважаємо, що після повернення на батьківщину, без створення спеціальних правових механізмів, які гарантуватимуть збереження та розвиток, кримськотатарський народ, перебуваючи в абсолютній численній меншості на півострові, приречений на зникнення. Зрозуміло, що ніхто не має цього хотіти», – розповів глава Меджлісу.

Дискусії щодо національної автономії у Криму на рівні Верховної Ради, аби залучити всіх до неї, ще не було. Але соцопитування свідчать, що понад половина українців підтримують (57% громадян України підтримують утворення кримськотатарської автономії після деокупації Криму і 61% – підтримують статус кримськотатарського народу як корінного народу України. Про це свідчать дані соцопитування, проведеного у серпні 2021 року фондом «Демократичні ініціативи», – «Главком»). Тому спекулювати на цій темі – це намагатися маніпулювати через власне несприйняття думки суспільства, стверджує Чубаров. Як він зазначив, не можна говорити, що унітарна держава не може бути з автономією всередині. У світі є десятки унітарних держав з автономіями, наприклад Велика Британія, Іспанія, Італія, Данія.

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Нагадаємо, що український парламент представив стратегію першочергових кроків після деокупації Криму. Вони полягають у відновленні роботи органів публічної адміністрації, притягненні до відповідальності за міжнародні злочини й не тільки.