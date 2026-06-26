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Данія закрила прихисток для українців призовного віку

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Данія закрила прихисток для українців призовного віку
Станом на травень цього року в Данії проживає понад 47,6 тис. вимушених переселенців з України
фото ілюстративне

Бьодсков: правила проживання не призначені для уникнення мобілізації

Данія змінила правила надання дозволів на проживання за Спеціальним законом про Україну: чоловіки призовного віку від 23 до 60 років, які не звільнені від військової служби, більше не отримуватимуть дозволу на проживання в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство імміграції та інтеграції Данії.

У данському міністерстві пояснили, що рішення ухвалили, аби українські чоловіки не використовували країну для уникнення мобілізації. Громадяни України, які за українським законодавством підлягають мобілізації, не отримуватимуть дозволу на проживання за спецзаконом. Водночас уже видані дозволи на проживання це рішення не торкнеться.

«Данія стоїть пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за свободу. Саме тому ми зараз вносимо зміни до Спеціального закону, оскільки наші правила проживання не призначені для використання з метою уникнення мобілізації для оборони України. Це підриває воєнні зусилля України та послаблює її здатність захищатися від російських атак», – заявив міністр імміграції та інтеграції Данії Мортен Бьодсков.

Привертає увагу розбіжність у вікових межах: Данія відмовляє у прихистку чоловікам від 23 років, тоді як в Україні мобілізації підлягають громадяни, які досягли 25-річного віку.

Спеціальний закон про Україну ухвалила широка більшість данського парламенту ще у 2022 році, одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Документ надає тимчасовий захист особам, які були вимушені покинути Україну. В уряді наголосили, що уважно стежитимуть за ситуацією з переміщеними особами та за потреби розглядатимуть подальші корективи до закону.

За даними міністерства, станом на травень 2026 року в Данії проживає понад 47,6 тис. біженців з України, які отримали дозвіл на проживання за Спеціальним законом.

Нагадаємо, ще в лютому 2026 року уряд Данії ініціював зміну законодавства для новоприбулих українців: тоді йшлося про припинення прихистку для жителів 14 регіонів України, які влада вважає менш постраждалими від бойових дій, а також про перші обмеження для чоловіків призовного віку.

До слова, питання повернення українців мобілізаційного віку з-за кордону у квітні 2026 року обговорювали під час переговорів у Берліні президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Сторони домовилися, що питанням тих, хто виїхав із порушенням українського законодавства, мають займатися спеціальні служби обох держав. Зауважимо, у Німеччині нині проживають близько 1,2 млн українців, і їхня кількість продовжує зростати – переважно за рахунок молодих чоловіків віком до 22 років.

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Теги: міністр правила Фрідріх Мерц біженці президент Володимир Зеленський Данія призов до армії закон обмеження

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