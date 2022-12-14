Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Хлопчик Вова хоче ракет». Депутат Держдуми осоромився цинічним жартом (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Хлопчик Вова хоче ракет». Депутат Держдуми осоромився цинічним жартом (відео) 
Цинізм рашиста Нілова не має меж 
скріншот із відео

Політик країни-терористки на дитячому святі відзначився знущанням про геноцид українців 

Російський депутат Держдуми від партії «Справедлива Росія» Олег Нілов на благодійній акції «Ялинка Бажань» вирішив пожартувати, однак осоромився. Нілов знімав із ялинки новорічні побажання від дітей-сиріт, дітей вояків-окупантів та громадян з обмеженими можливостями. Як запланували організатори дійства в країні-терористці Росії, чиновники забирають листівки та намагаються виконати побажання із них.

Нілов же спочатку вирішив спочатку пожартувати над «хлопчиком з Києва». Він зробив вигляд, буцімто в листівці написано, що «хлопчик Вова з Києва хоче ракет».  

«Він їх отримає»», – з єхидною усмішкою заявив рашист.  

Імовірно, Нілов мав на увазі президента України Володимира Зеленського, і таким чином прагнув продемонструвати своє уявне почуття гумору. Однак навіть присутні на одній сцені з рашистом гумору не оцінили: на кадрах видно, як люди позаду Нілова після цинічних слів закривають обличчя руками. 

Нагадаємо, російська влада вирішила обмежити права росіян, які втекли від мобілізації. Найближчим часом до Держдуми внесуть законопроєкт, який передбачає обмеження на віддалену роботу для росіян, які виїхали з країни. 

Теги: ялинка росія рашист партії депутат відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Вони не придурюються. Блогер Золкін розповів Лесі Нікітюк про розмови з полоненими рашистами
Вчора, 21:06
На місці події працюють співробітники ДСНС та рятувальники
Рашисти обстрілюють Херсон: у місті спалахнула масштабна пожежа (відео)
Сьогодні, 00:35
Рашисти облаштували дитячі катівні на окупованих територіях
Рашисти облаштували дитячі катівні на окупованих територіях
Сьогодні, 14:45

Політика

«Хлопчик Вова хоче ракет». Депутат Держдуми осоромився цинічним жартом (відео) 
«Хлопчик Вова хоче ракет». Депутат Держдуми осоромився цинічним жартом (відео) 
Держдума готує неприємний сюрприз для росіян, які втекли від мобілізації
Держдума готує неприємний сюрприз для росіян, які втекли від мобілізації
Нелади в роспропагандистів: Гіркін та Соловйов погризлися та планують розбірки в ефірі 
Нелади в роспропагандистів: Гіркін та Соловйов погризлися та планують розбірки в ефірі 
Ув’язнений Саакашвілі знову оголосив голодування
Ув’язнений Саакашвілі знову оголосив голодування
NYT: Німецькі заколотники планували вбивство Шольца
NYT: Німецькі заколотники планували вбивство Шольца
Шольц пояснив, як прорахувався Путін та дав обіцянку Україні
Шольц пояснив, як прорахувався Путін та дав обіцянку Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
«Росія здохне до літа»: Арестович назвав причину краху РФ
17K
Московська поліція отримала наказ зібрати «тривожний рюкзак»: список предметів
17K
З'явилося відео моменту прильоту ракети по Херсонській ОВА
11K
Загроза вторгнення Білорусі на територію України – висновок Пентагону
9816
Головне за ніч: Росія атакує Київ «Шахедами» та системи Patriot прибудуть в Україну
9706
Ворожі «Шахеди» атакують Київщину: вибухи лунають у столиці (відео)

Новини

Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
Сьогодні, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
Сьогодні, 06:59
Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Вчора, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Вчора, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
12 грудня, 15:41

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту