«Хлопчик Вова хоче ракет». Депутат Держдуми осоромився цинічним жартом (відео) 

Політик країни-терористки на дитячому святі відзначився знущанням про геноцид українців

Російський депутат Держдуми від партії «Справедлива Росія» Олег Нілов на благодійній акції «Ялинка Бажань» вирішив пожартувати, однак осоромився. Нілов знімав із ялинки новорічні побажання від дітей-сиріт, дітей вояків-окупантів та громадян з обмеженими можливостями. Як запланували організатори дійства в країні-терористці Росії, чиновники забирають листівки та намагаються виконати побажання із них.

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Нілов же спочатку вирішив спочатку пожартувати над «хлопчиком з Києва». Він зробив вигляд, буцімто в листівці написано, що «хлопчик Вова з Києва хоче ракет».

«Він їх отримає»», – з єхидною усмішкою заявив рашист.

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Імовірно, Нілов мав на увазі президента України Володимира Зеленського, і таким чином прагнув продемонструвати своє уявне почуття гумору. Однак навіть присутні на одній сцені з рашистом гумору не оцінили: на кадрах видно, як люди позаду Нілова після цинічних слів закривають обличчя руками.

Нагадаємо, російська влада вирішила обмежити права росіян, які втекли від мобілізації. Найближчим часом до Держдуми внесуть законопроєкт, який передбачає обмеження на віддалену роботу для росіян, які виїхали з країни.