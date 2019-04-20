Дебати на «Олімпійському»: Порошенко пояснив, чому перейшов на сцену Зеленського



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Петро Порошенко та Володимир Зеленський на одній сцені НСК «Олімпійський» Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Президент повідомив, що на стадіоні було понад 60 тисяч людей

Президент Петро Порошенко заявив, що вийшов на одну сцену на НСК «Олімпійський» із іншим кандидатом у президенти Володимиром Зеленським, бо не було зрозуміло, як проводити дебати.

Про це він заявив у ефірі «Суспільного».

«Ось я повернувся з дебатів на стадіоні… (До дня дебатів - ред.) відбувалися постійні зміни регламенту: щодо фан-зони, спочатку було прийнято рішення її розділити, а потім вчора я почув виступ опонента на 1+1, що нібито наша команда була проти. Я одразу проінструктував свій штаб, що ми готові зняти будь-які бар’єри і робити єдину фан-зону і єдині сектори. На жаль, наші опоненти відмовилися від цього… І коли я заходжу на стадіон – ми мали дві сцени, дві зони, - абсолютно незрозуміло, як треба проводити дебати, і я прийняв рішення іти на сцену мого опонента, іти в сектор, де був у оточенні його прихильниками», - зазначив Порошенко.

Він пояснив, що «це потребувало певного напруження голосу, крик там (у секторі прихильників Зеленського – ред..) стояв дуже сильний, і я просто намагався голосно говорити, щоб було чутно в цій досить важкій атмосфері».

Також він повідомив, що на стадіоні було понад 60 тисяч людей, що дуже багато.

Як відомо, співробітники правоохоронних органів були готові до експромту президента України Петра Порошенка.

Напередодні, 19 квітня, на столичному «Олімпійському» стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

О 21:00 почалися дебати на «Суспільному», на які не прийшов Володимир Зеленський.

Джерело: Укрінформ