Правоохоронці були готові до експромту Порошенка на дебатах - МВС



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На початку дебатів Петро Порошенко перемістився зі свої сцени на сцену свого опонента Володимира Зеленського Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«Навіть коли експромт, ми готові забезпечити правопорядок», - запевнили у МВС

Співробітники правоохоронних органів були готові до експромту президента України Петра Порошенка, коли він перемістився зі свої сцени на сцену свого опонента, шоумена Володимира Зеленського перед початком дебатів кандидатів у президенти на НСК «Олімпійський».

«У нас було дуже багато експромтів. Ми всі ці питання обговорювали, всі експромти, які можуть виникнути. Ми щоразу під час організації всіх наших дій враховуємо всі можливі ситуації, зокрема, були готові й до цього експромту», - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, відповідаючи на запитання агентства «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що підрозділи МВС і Нацполіції забезпечили порядок навіть за такого розвитку ситуації.

«Тобто навіть коли експромт, ми готові забезпечити правопорядок. Особовий склад навчений діяти, коли виникають такі позаштатні ситуації», - наголосив Яровий.

Як відомо, дебати кандидатів у президенти на НСК «Олімпійському» прошли без порушень громадського порядку.

Нагадаємо, на столичному Олімпійському стадіоні пройшли неофіційні дебати між кандидатами на посаду президента України.

Президент Петро Порошенко заявив, що прийме будь-який вибір українців на виборах.

Кандидати обмінювались заготовленими звинуваченнями. Зеленський розповідав про цукерки «Рошен», Свинарчуків і вкрадені чинним президентом 5 років у народу. «Я результат ваших помилок», - підсумував Зеленський.

Порошенко у відповідь розповів про зв’язки Зеленського з олігархом Коломойським та звинуватив кандидата в президенти в некомпетентності.

На слова президента, шо треба не на колінах повзти до Путіна, щоб захистити державу, Зеленський запропонував встати на коліна перед тими, чиї близькі загинули на фронті.

Нагадаємо, Зеленський під час запитання до Петра Порошенка назвав бойовиків «ЛНР» та «ДНР» повстанцями.

До слова, о 21:00 почалися дебати на «Суспільному».

Модератор теледебатів на «Суспільному» Мирослава Барчук повідомила, що у залі є людина, яка може здійснити теракт.

Порошенко покинув студію «Суспільного» раніше через дзвінок Помпео.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня.