Удар по Словʼянській ТЕС, ексочільник «Укренерго» вийшов із СІЗО. Головне за 30 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Удар по Словʼянській ТЕС, ексочільник «Укренерго» вийшов із СІЗО. Головне за 30 жовтня
фото з відкритих джерел

Російські загарбники щодня атакують енергетичну інфраструктуру України

Удар по Словʼянській ТЕС, ексглава «Укренерго» Кудрицький вийшов із СІЗО, вибух у сортувальному центрі «Укрпошти». «Главком» склав добірку новин 30 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Удар по Словʼянській ТЕС

Сьогодні, 30 жовтня, російські загарбники вчергове атакували енергетичну інфраструктуру. Під удар потрапила Словʼянська ТЕС. Унаслідок удару загинуло двоє енергетиків.

«Зараз, кілька годин тому, був удар по Словʼянській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу», – сказав президент України Володимир Зеленський.

Ексглава «Укренерго» Кудрицький вийшов із СІЗО

Ексголова «Укренерго» Володимир Кудрицький вийшов із СІЗО після внесення застави. Кудрицький зобов'язаний з’являтися за викликом, не залишати Київ без дозволу правоохоронців, здати паспорти, не спілкуватися зі свідками та носити електронний браслет. Попри внесення застави Володимир Кудрицький все одно подаватиме апеляцію.

Раніше стало відомо, що за колишнього главу правління «Укренерго» Володимира Кудрицького, якого звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, було внесено заставу в розмірі 13,7 млн грн. Варто зазначити, що адвокат підозрюваного відмовився надати деталі щодо тих, хто вніс за Кудрицького заставу.

Вибух у сортувальному центрі «Укрпошти»

На митному посту «Укрпошти» Київської митниці під час митного контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України, стався вибух невідомого предмета. Унаслідок інциденту постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників «Укрпошти».

Екстрені служби закінчили працювати. Тривають слідчі дії. Фахівці змогли визначити відправника та знайти ще одну посилку з підозрілим вкладенням.

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Вони триватимуть щонайменше до 3 лютого 2026 року.

20 жовтня Володимир Зеленський вкотре запропонував Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні. 21 жовтня український парламент підтримав продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни до 3 лютого 2026 року. Це було вже 17-те голосування за ці питання в поточному скликанні Ради.

TikTok змінює власника

Китай і США погодили угоду про передачу американських активів TikTok. Нове підприємство, що контролюватиме додаток у США, переважно належатиме американським інвесторам, а китайська компанія ByteDance втратить більшість акцій.

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Китай схвалив угоду щодо американських активів TikTok. Очікується, що нова компанія, яка отримає контроль над сервісом, буде під контролем американських інвесторів, як того вимагає закон про національну безпеку США.

Теги: енергетика Володимир Зеленський TikTok Володимир Кудрицький

