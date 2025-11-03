Головна Країна Суспільство
Двоє захисників 165 діб утримували позицію на Запоріжжі. Президент відзначив їх «Хрестом бойових заслуг»

Останнє бойове зіткнення, в якому взяли участь захисники, відбулося 20 жовтня
фото: 138 окремий батальйон Сил територіальної оборони ЗСУ

Солдат Олександр Аліксєєнко і молодший сержант Олександр Тішаєв з тероборони ЗСУ відзначені за безперервне ведення боїв на передовій

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нагородження високою відзнакою «Хрест бойових заслуг» двох військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ: солдата Олександра Аліксєєнка і молодшого сержанта Олександра Тішаєва. Захисники були відзначені за неперервне ведення бойових дій на одній із передових позицій протягом 165 діб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №815/2025.

У період із травня по жовтень 2025 року Олександр Тішаєв (як старший позиції, командир стрілецького взводу) та Олександр Аліксєєнко (гранатометник) перебували на одній зі спостережних позицій на околиці населених пунктів Вербове, Мала Токмачка та Оріхів Запорізької області.

Незважаючи на постійні мінометні обстріли, атаки дронів та чисельно більші сили ворога, воїни доповідали про розвідку переднього краю та проліт дронів, спостерігали за штурмовими групами окупантів, здійснювали упереджувальний вогонь та доповідали про переміщення та місце дислокації ворога.

Обидва захисники проявили мужність у критичних ситуаціях:

  • Олександр Аліксєєнко: Неодноразово відбивав атаки ворожих дронів (використовуючи РЕБ та стрілецьку зброю) і евакуйовував побратимів із бліндажа, куди окупанти спрямували газові боєприпаси за допомогою FPV-дронів.
  • Олександр Тішаєв: Забезпечив безперебійне функціонування позиції та підтримував бойовий дух пораненого в одному з бойових зіткнень Олександра Аліксєєнка.

Було понад 30 спроб вивести та замінити розрахунок на цій позиції, але безпечно здійснити це не вдавалося через щільний вогонь.

Останнє бойове зіткнення, в якому взяли участь захисники, відбулося 20 жовтня, коли ворог штурмував оборонну лінію 22 одиницями броньованої техніки з десантом. Українські воїни ліквідували трьох росіян, які намагалися вдертися на їхню позицію після знищення російського МТ-ЛБ.

Евакуація Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка з позиції стала можливою лише 28 жовтня завдяки сприятливим погодним умовам. Попри поранення, Олександр Аліксєєнко за допомогою побратима зміг пройти до точки евакуації близько 12 км. Наразі обидва воїни перебувають на лікуванні в госпіталі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану. Зокрема, він дозволяє бронювати працівників оборонно-промислового комплексу, які мають проблеми з військовим обліком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради.

