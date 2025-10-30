Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Мобілізація та воєнний стан триватимуть щонайменше до 3 лютого 2026 року

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів. Вони триватимуть щонайменше до 3 лютого 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картки законопроєктів №14128 і №14129 на сайті парламенту.

20 жовтня Володимир Зеленський вкотре запропонував Раді продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні. 21 жовтня український парламент підтримав продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни до 3 лютого 2026 року. Це було вже 17-те голосування за ці питання в поточному скликанні Ради.

Як відомо, 24 лютого 2022 року президент Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану.

Йдеться про особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам влади (військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування) повноважень, необхідних для відвернення загрози та відсічі агресії.

Також в Україні діє загальна мобілізація, під час якої призвати на службу можуть військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

Читайте також:

Теги: воєнний стан мобілізація Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президенти узгодили подальші контакти щодо оборонної співпраці
Лідери України та Азербайджану обговорили оборонну співпрацю
2 жовтня, 19:18
Зеленський повідомив про успіхи у виробництві зброї
«У 2026 році доженемо Росію». Зеленський повідомив про успіхи у виробництві зброї
9 жовтня, 10:32
США хочуть купувати українські дрони
Трамп повідомив, що США зацікавлені у купівлі українських дронів
17 жовтня, 21:42
Axios описує зустріч Трампа та Зеленського як «напружену» і «складну»
Трамп відмовився постачати Україні ракети Tomahawk – Axios
18 жовтня, 02:43
У 2022 році президент призначив Куцевола послом України в Латвії
Куцевола звільнено з посади посла в Латвії
7 жовтня, 21:40
Чоловік отримав у приміщенні ТЦК повістку, проте так і не прийшов для відправлення до військової частини
Чоловік отримав повістку і відмовився від мобілізації, бо «багато його знайомих загинули»
18 жовтня, 19:14
Глава держави наголосив, що всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані
Зеленський назвав найбільший компонент для гарантування миру в Україні
27 жовтня, 20:11
За словами українського лідера, у Покровську тривають бої
Президент повідомив, де на фронті окупанти зосередили найбільше сил
27 жовтня, 20:35
Віталій Теплюк останні роки не знімався в серіалах та фільмах
Актора серіалу «Слуга народу» мобілізували. Він звернувся до друзів з проханням
27 жовтня, 21:31

Політика

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
МЗС України прокоментувало заяви РФ про тимчасове припинення вогню
МЗС України прокоментувало заяви РФ про тимчасове припинення вогню
Втрати на десятки мільярдів. Розвідка оцінила вплив нових санкцій на РФ
Втрати на десятки мільярдів. Розвідка оцінила вплив нових санкцій на РФ
Чи чекати мобілізацію жінок в Україні? Депутат Здебський дав відповідь
Чи чекати мобілізацію жінок в Україні? Депутат Здебський дав відповідь
Міністерка економічного співробітництва Німеччини прибула до Києва
Міністерка економічного співробітництва Німеччини прибула до Києва
Масована атака на Україну: президент закликав до посилення санкцій проти РФ
Масована атака на Україну: президент закликав до посилення санкцій проти РФ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua