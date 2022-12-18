Деокупація Криму: Зеленський розказав про спецоперацію

Зеленський: «Відвоювання Криму почалось в головах людей і це дуже важливо»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі українські військові ще не розпочали спецоперацію з деокупації Криму. Але готовність та бажання відвоювати півострів вже зародились в думках українців, що також є важливо. Про це глава держави заявив в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

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«Сама операція ще не почалась. Коли вона почнеться, ви це точно почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалось в головах людей і це дуже важливо. В нашому внутрішньому бажанні, в єдності відношення до цього. Не просто на словах Крим це Україна. Треба бути готовими і йти. Ніхто просто так Крим не віддасть. Відвоювання завжди починається з суспільства: з бажання і готовності. Я вважаю, що початок є», - заявив Зеленський.

Відповідаючи на питання, чи матиме змогу президент провести свою відпустку в Криму влітку 2023 року, Зеленський відповів: «Влітку непоганий варіант, там гарна погода».

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Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Так, вибухи нібито лунали в Сімферополі та Бахчисараї. Офіційної інформації про це поки що немає.

Але на світанку на виїзді з Криму, на Керченському мосту, утворилися величезні затори. На оприлюдненому у соцмережі відео видно гігантську кількість автівок, що стоять на мосту в напрямку РФ.

Нагадаємо, триває 298-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.