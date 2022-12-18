Головна Країна Політика
search button user button menu button

Деокупація Криму: Зеленський розказав про спецоперацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Деокупація Криму: Зеленський розказав про спецоперацію
Глава держави не виключає, що відпочиватиме влітку в Криму
фото: Офіс президента

Зеленський: «Відвоювання Криму почалось в головах людей і це дуже важливо»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі українські військові ще не розпочали спецоперацію з деокупації Криму. Але готовність та бажання відвоювати півострів вже зародились в думках українців, що також є важливо. Про це глава держави заявив в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

«Сама операція ще не почалась. Коли вона почнеться, ви це точно почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалось в головах людей і це дуже важливо. В нашому внутрішньому бажанні, в єдності відношення до цього. Не просто на словах Крим це Україна. Треба бути готовими і йти. Ніхто просто так Крим не віддасть. Відвоювання завжди починається з суспільства: з бажання і готовності. Я вважаю, що початок є», - заявив Зеленський.

Відповідаючи на питання, чи матиме змогу президент провести свою відпустку в Криму влітку 2023 року, Зеленський відповів: «Влітку непоганий варіант, там гарна погода».

Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Так, вибухи нібито лунали в Сімферополі та Бахчисараї. Офіційної інформації про це поки що немає.

Але на світанку на виїзді з Криму, на Керченському мосту, утворилися величезні затори. На оприлюдненому у соцмережі відео видно гігантську кількість автівок, що стоять на мосту в напрямку РФ.

Нагадаємо, триває 298-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. 

Читайте також:

Теги: відео військові президент Україна Крим війна Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд заявив: президент своїми указами може присвоювати вищі дипломатичні ранги, а ось їх скасовувати – ні
Зеленський програв два суди нардепам від партії Порошенка
Вчора, 21:00
Зеленський закликає партнерів посилити надання систем ППО Україні
Зеленський пояснив, що потрібно зробити, аби перекрити «інвестиції» Росії у ракетний терор
Вчора, 21:43
Зеленський назвав регіони, в яких найскладніша ситуація зі світлом
Зеленський розповів, де в Україні найскладніша ситуація з електропостачанням
Вчора, 22:05

Політика

Деокупація Криму: Зеленський розказав про спецоперацію
Деокупація Криму: Зеленський розказав про спецоперацію
Лідерка «Слуги народу» увірвалася в шпиталь до воїна, який лишився без ніг. Скандал отримав продовження
Лідерка «Слуги народу» увірвалася в шпиталь до воїна, який лишився без ніг. Скандал отримав продовження
Зеленський пояснив, що потрібно зробити, аби перекрити «інвестиції» Росії у ракетний терор
Зеленський пояснив, що потрібно зробити, аби перекрити «інвестиції» Росії у ракетний терор
Зеленський програв два суди нардепам від партії Порошенка
Зеленський програв два суди нардепам від партії Порошенка
Путін визнав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому казали – NYT
Путін визнав, що українці виявилися міцнішими, ніж йому казали – NYT
Стало відомо, хто очолить Держетнополітики
Стало відомо, хто очолить Держетнополітики

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Китай починає пожирати РФ
15K
Зеленський програв два суди нардепам від партії Порошенка
14K
Генерал ЗСУ розповів, коли саме можна чекати нового наступу з Білорусі
9110
Головне за ніч: переможці Нацвідбору Євробачення та ракети від Британії
9083
Лідерка «Слуги народу» увірвалася в шпиталь до воїна, який лишився без ніг. Скандал отримав продовження
8511
Кремль очікує, що Україна атакує Москву в новорічну ніч

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
Сьогодні, 07:05
Ситуація на Донбасі ускладнюється: за добу ЗСУ відбили понад 20 ворожих атак
Вчора, 07:12
ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
16 грудня, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
15 грудня, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту