Після нічних вибухів на виїзді з Криму утворилися величезні затори (відео)

Росіяни тікають з окупованого Криму

У ніч на 17 грудня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Про це повідомляється у соцмережі.

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Так, вибухи нібито лунали в Сімферополі та Бахчисараї. Офіційної інформації про це поки що немає.

Але на світанку на виїзді з Криму, на Керченському мосту, утворилися величезні затори. На оприлюдненому у соцмережі відео видно гігантську кількість автівок, що стоять на мосту в напрямку РФ.

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Як повідомлялося, вночі вибухи також гриміли в російському Бєлгороді.

У російському Курську ввечері 14 грудня пролунали вибухи. Очевидці повідомляли, що вибухи лунали з боку аеродрому.

Раніше повідомлялось, що удари по російських аеродромах це не просто знищення щонайменше двох російських бомбардувальників, це сигнал Москві, що у Києва тепер є технології для того, щоб завдати удару.