Після нічних вибухів на виїзді з Криму утворилися величезні затори (відео)
Росіяни тікають з окупованого Криму
У ніч на 17 грудня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Про це повідомляється у соцмережі.
Так, вибухи нібито лунали в Сімферополі та Бахчисараї. Офіційної інформації про це поки що немає.
Але на світанку на виїзді з Криму, на Керченському мосту, утворилися величезні затори. На оприлюдненому у соцмережі відео видно гігантську кількість автівок, що стоять на мосту в напрямку РФ.
Як повідомлялося, вночі вибухи також гриміли в російському Бєлгороді.
У російському Курську ввечері 14 грудня пролунали вибухи. Очевидці повідомляли, що вибухи лунали з боку аеродрому.
Раніше повідомлялось, що удари по російських аеродромах це не просто знищення щонайменше двох російських бомбардувальників, це сигнал Москві, що у Києва тепер є технології для того, щоб завдати удару.
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