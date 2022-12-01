Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав дві дуже важливі міжнародні новини

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський назвав дві дуже важливі міжнародні новини
Канада та Німеччина підтримують Україну під час війни
фото з відкритих джерел

Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу

Канада завершила розміщення спеціальних облігацій заради підтримки України. У свою чергу Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

«Сьогодні маємо дві дуже важливі міжнародні новини. Канада успішно завершила розміщення спеціальних облігацій – облігацій суверенної підтримки України. Обсяг – 500 млн канадських доларів. Фактично Канада бере цей борг на себе, щоб допомогти нашій державі», – сказав Зеленський.

Президент додав, що ці кошти підуть у державний бюджет України. Зеленський також подякував Джастіну Трюдо і Христі Фріланд за прояв канадського лідерства, яке демонструє й іншим партнерам, що може бути ефективним саме зараз для підтримки України.

Також Володимир Зеленський виокремив важливу подію в Німеччині, яка визнала Голодомор геноцидом українського народу.

«Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. Це рішення для справедливості, для правди. І це дуже важливий сигнал багатьом іншим країнам світу, що російському реваншизму не вдасться переписати історію», – сказав президент.

Раніше повідомлялося, що Ічкерія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Читайте також: Голодомор – злочин, який не можна знецінити
Теги: облігація Голодомор 1932-1933 років Володимир Зеленський Україна Німеччина Канада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський сподівається, що війна закінчиться в найближчі місяці
Коли закінчиться війна в Україні: Зеленський виступив із заявою (відео)
Вчора, 22:08
Росія може окупувати інші сусідні країни
Зеленський розповів, чи використає Путін ядерну зброю в Україні
Вчора, 23:19
Росія не повинна маніпулювати внутрішнім життям України
Україна аналізує наміри окупантів і готує протидію – Зеленський (відео)
Вчора, 23:48

Політика

Зеленський назвав дві дуже важливі міжнародні новини
Зеленський назвав дві дуже важливі міжнародні новини
Зеленський адресував Шольцу прохання, за яке «дякуватимуть усі покоління українців»
Зеленський адресував Шольцу прохання, за яке «дякуватимуть усі покоління українців»
Зеленський назвав регіони, де найскладніша ситуація з електрикою
Зеленський назвав регіони, де найскладніша ситуація з електрикою
Україна аналізує наміри окупантів і готує протидію – Зеленський (відео)
Україна аналізує наміри окупантів і готує протидію – Зеленський (відео)
Зеленський розповів, чи використає Путін ядерну зброю в Україні
Зеленський розповів, чи використає Путін ядерну зброю в Україні
Міненерго проведе перевірки дотримання графіків відключення електроенергії
Міненерго проведе перевірки дотримання графіків відключення електроенергії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Чому у вівторок не відбувся масовий ракетний удар по Україні – пояснення Арестовича
27K
Глава «Укренерго» дав поради українцям, як підготуватися до зими
26K
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
16K
ISW назвав напрямки, на яких деградували батальйонні тактичні групи РФ
16K
Арестович озвучив реальні втрати України на війні
9960
На трасі Київ-Чоп масштабна ДТП: рух перекрито

Новини

Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
Вчора, 20:23
Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці
Вчора, 19:13
«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Вчора, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Вчора, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
29 листопада, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
28 листопада, 07:09

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту