Зеленський назвав дві дуже важливі міжнародні новини

Канада та Німеччина підтримують Україну під час війни

Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу

Канада завершила розміщення спеціальних облігацій заради підтримки України. У свою чергу Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

«Сьогодні маємо дві дуже важливі міжнародні новини. Канада успішно завершила розміщення спеціальних облігацій – облігацій суверенної підтримки України. Обсяг – 500 млн канадських доларів. Фактично Канада бере цей борг на себе, щоб допомогти нашій державі», – сказав Зеленський.

Президент додав, що ці кошти підуть у державний бюджет України. Зеленський також подякував Джастіну Трюдо і Христі Фріланд за прояв канадського лідерства, яке демонструє й іншим партнерам, що може бути ефективним саме зараз для підтримки України.

Також Володимир Зеленський виокремив важливу подію в Німеччині, яка визнала Голодомор геноцидом українського народу.

«Бундестаг проголосував за резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом українського народу. Це рішення для справедливості, для правди. І це дуже важливий сигнал багатьом іншим країнам світу, що російському реваншизму не вдасться переписати історію», – сказав президент.

Раніше повідомлялося, що Ічкерія визнала Голодомор геноцидом українського народу.