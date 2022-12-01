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Зеленський адресував Шольцу прохання, за яке «дякуватимуть усі покоління українців»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський адресував Шольцу прохання, за яке «дякуватимуть усі покоління українців»
Україні важливо закрити своє небо від атак рашистів
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський просить Німеччину передати Україні систему Patriot

Німеччина повинна передати Україні системи протиповітряно оборони Patriot. Про це Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

За таке рішення Олафу Шольцу дякуватиме не одне покоління українців.

«Ще б одне рішення Німеччини, яке, безумовно, стане історичним, – передати Україні систему Patriot, – і пану канцлеру Шольцу, як і всьому поколінню сучасних німецьких політиків, дякуватимуть усі покоління українців», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, німецький Бундестаг 30 листопада визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Також Зеленський розповів, коли закінчиться війна в Україні. За словами глави держави, так може статися, що РФ захоче тільки тоді, коли буде відчувати, що вона слабка та в ізоляції.

До слова, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що  без світла через російські обстріли залишились близько 10 мільйонів українців.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.

Читайте також: Голодомор – злочин, який не можна знецінити
Теги: Україна Німеччина допомога ЗСУ зброя війна Олаф Шольц Володимир Зеленський

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