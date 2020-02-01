У Росії запропонували вписати Бога до конституції



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Патріарх Кирило підкреслив, що говорить не тільки про православних

Патріарх Кирило запропонував вписати в конституцію Росії згадку про Бога. Виступ патріарха на святкуванні 11-річчя його інтронізації процитував глава синодального відділу із взаємин із суспільством і ЗМІ Володимир Легойда в Telegram.

«Давайте молитися, трудитися, щоб і в нашому основному законі згадувався Бог. Тому що більшість російських громадян в Бога вірять», – сказав Кирило.

Він підкреслив, що говорить не тільки про православних. «Якщо в гімні може бути» Збережена Богом рідна земля», чому про це не може бути сказано в нашій конституції?» – задався питанням патріарх.

На його думку, віра в Бога – піднесена ідея, яка формує особисту, громадську і політичну моральність.

Нагадаємо, російська православна церква може озброїтися «фабрикою тролів». Російський православний бізнесмен та наближений до Московської патріархії олігарх Костянтин Малофєєв, який фінансово сприяв анексії Криму та окупації окремих районів Донецької та Луганської областей, тепер намагається створити мережу «православних» ботоферм. Фактично йдеться про створення «фабрики православних тролів», аналогічної «фабриці тролів» Євгена Пригожина.