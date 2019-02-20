Дев'ять кандидатів у президенти України досі не відкрили виборчих фондів



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За даними ЦВК, рахунки не відкрили, зокрема, Юрій Тимошенко, Юлія Литвиненко та Дмитро Гнап

Станом 19 лютого 35 кандидатів у президенти відкрили рахунки виборчих фондів

Дев'ять із 44 кандидатів у президенти України досі не відкрили рахунки виборчих фондів.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

«Станом 19 лютого 35 кандидатів у президенти відкрили рахунки виборчих фондів», - йдеться в повідомленні.

За даними ЦВК, рахунки не відкрили Сергій Кривонос, Руслан Ригованов, Юрій Тимошенко, Василь Журавльов, Андрій Новак, Юлія Литвиненко, Олександр Ващенко, Володимир Петров та Дмитро Гнап.

До слова, Петро Порошенко вклав у виборчий фонд 90 млн власних коштів.

До слова, Центральна виборча комісія створила 199 окружних виборчих комісій на вибори президента України

Як повідомлялося раніше, Центральна виборча комісія також затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.

Додамо також, майже 30 млн громадян України зможуть взяти участь у голосуванні на президентських виборах 2019.