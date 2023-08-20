Посольство України закликало Ізраїль вирішити проблеми з в'їздом українців

Якщо Ізраїль не припинить депортацію українців, хасидів можуть не пустити до Умані

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликає прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу переглянути в'їзну політику щодо українців і втрутитися в це питання

Посольство України в Ізраїлі наголошує на тому, що якщо не буде припинена депортація українців з Ізраїлю, то в'їзд ізраїльтянам до Умані буде заборонено. Про це вони заявили у facebook.

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«Якщо поточна ситуація з депортацією українців з Ізраїлю не буде змінена, то в'їзд громадянам Ізраїлю до міста Умань буде заборонено. Україна висловлює намір припинити дію безвізового режиму між двома країнами», – йдеться у повідомленні.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликає прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу переглянути в'їзну політику щодо українців і втрутитися в це питання.

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Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що уряд України не допустить образи своїх громадян при перетині кордону Ізраїлю.

Він зазначив: «Ми припинимо дію наших двосторонніх угод про скасування віз, як це передбачено статтею 7 міжурядової угоди. Цей варіант існує на нашому столі».

Нагадаємо, посольство Ізраїлю прогнозує, що на святкування Рош га-Шана в Умані цього року приїдуть понад 30 тис. паломників-хасидів.

Зазначимо, що Україна рекомендувала паломникам-хасидам утриматися від візиту до України на святкування єврейського нового року Рош га-Шана.

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Рош га-Шана – Новий рік для усіх, хто сповідує юдаїзм, зокрема євреїв. Святкують юдейський Новий рік Рош га-Шана два дні поспіль у молодик осіннього місяця тишрів (тишрі) за єврейським календарем (припадає на вересень або жовтень). Щороку на святкування Рош га-Шана до українського міста Умань з’їжджаються тисячі паломників-хасидів. У місті знаходиться могила одного із найшанованіших хасидських лідерів – цадика Нахмана.

В Умань на святкування Рош га-Шана тогоріч прибули понад 23 тисячі хасидів.

До слова, тоді ж ввели низку обмежень на час святкування Рош га-Шана. На в'їзді у місто працювало півдесятка блокпостів.

До слова, Росія може влаштувати провокацію проти ізраїльських паломників-хасидів, які кожної осені приїздять до Умані.