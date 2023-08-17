Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США погодили найбільшу в історії оборонну угоду Ізраїлю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США погодили найбільшу в історії оборонну угоду Ізраїлю
Система Arrow 3 призначена для перехоплення позаатмосферних балістичних ракет
фото з відкритих джерел

США схвалили продаж Ізраїлем системи протиракетної оборони Arrow 3 Німеччині

Ізраїль зможе продати Німеччині систему протиракетної оборони Arrow 3. США схвалили угоду. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, генеральний директор Міністерства оборони Еяль Замір і директор Управління оборонних досліджень і розробок Деніел Голд сьогодні отримали повідомлення від Державного департаменту США про схвалення продажу Ізраїлем системи протиракетної оборони Arrow 3 Німеччині.

Система ПРО Arrow 3 призначена для перехоплення позаатмосферних балістичних ракет, що робить її ешелоном протиракетної оборони великої дальності в багаторівневій протиракетній обороні Ізраїлю проти Ірану, Хезболли та інших. Система використовує підхід «влучити-вбити» для перехоплення вхідних загроз.

Очікується, що угода в кінцевому підсумку коштуватиме $4,3 млрд. Зазначимо, що це стане найбільшою в історії оборонною угодою Ізраїлю.

Тепер Ізраїль і Німеччина перейдуть до церемонії підписання Листа-зобов'язання, щоб відзначити угоду, а вже виділені кошти в розмірі 600 млн доларів сприятимуть негайному початку роботи над проєктом.

Після підписання листа-зобов'язання Ізраїль, Німеччина та концерн «Ізраїльська аерокосмічна промисловість» (IAI) доопрацюють деталі угоди, а також отримають різні парламентські схвалення, а повний контракт, як очікується, буде підписаний до кінця 2023 року.

Зазначимо, система протиракетної оборони Arrow 3 розроблена згідно з планами ізраїльського уряду, що за своїми характеристиками мала перевершити американський ЗРК Patriot. Фінансування та виробництво системи ПРО здійснюється спільними зусиллями США та Ізраїлю.

Комплекс призначений для перехоплення ракет на висоті до 100 км, а також заатмосферного перехоплення балістичних цілей.

Нагадаємо, Ізраїль виключив можливість надання дипломатичної бази в Єрусалимі для нового посланця Саудівської Аравії до палестинців, призначення якого відбулося в той час, коли Вашингтон намагався встановити офіційні відносини Ізраїлю з Ер-Ріядом.

До слова, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.

Читайте також: Рекорд з часів Другої світової: Україна отримала максимальну підтримку США
Теги: США Ізраїль Німеччина системи ППО озброєння

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Краще жахливий кінець, ніж жах без кінця»
В Кремлі вирішили, що Байден замало допомагає ЗСУ
15 серпня, 20:08
Ангела Меркель залишила найвищу посаду в Німеччині майже два роки тому, проте досі виставляє рахунки федеральному уряду
Ексканцлерка Меркель витрачає на макіяж та зачіску €55 тис.
10 серпня, 15:10
Збереження режиму, встановленого в ході державного перевороту, матиме вплив на процеси не місцевого, а регіонального та континентального масштабу
Ситуація в Нігері. Хто головний вигодонабувач і в чому загроза для світу
9 серпня, 10:06
У Покровську триває рятувальна операція після російського ракетного удару
Наслідки ракетного удару по Покровську і нова військова допомога від США: головне за ніч
8 серпня, 07:19
Нова монета присвячена протиповітряній обороні
Присвячена Patriot. НБУ випустив нову монету номіналом 10 грн (фото)
4 серпня, 12:57
Пісторіус не бачить «нагальної потреби у прийнятті рішення» щодо передачі ракет Taurus Україні
Німеччина знайшла причину відмовити Україні у далекобійних ракетах Taurus
3 серпня, 17:02
39 осіб залишили Німеччину саме «з наміром брати участь у бойових діях». З них 27 – на російській стороні і 12 на українській
В Україні воюють німецькі екстремісти, частина на боці Росії – Welt
29 липня, 16:23
Олександр Ткаченко
Ткаченко йде у відставку, вибухи на Одещині: головне за ніч
21 липня, 07:25
Пані посол Брінк зустрічала Саманту Пауер на київському вокзалі
До Києва приїхала керівниця Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер
17 липня, 16:25

Економіка

США погодили найбільшу в історії оборонну угоду Ізраїлю
США погодили найбільшу в історії оборонну угоду Ізраїлю
Україна та Північна Македонія погодили зону вільної торгівлі: що це означає
Україна та Північна Македонія погодили зону вільної торгівлі: що це означає
Глава Міненерго відповів, чи буде Україна домовлятися з РФ про продовження транзиту газу
Глава Міненерго відповів, чи буде Україна домовлятися з РФ про продовження транзиту газу
Штати запровадили санкції проти компаній, причетних до торгівлі зброєю між Росією і КНДР
Штати запровадили санкції проти компаній, причетних до торгівлі зброєю між Росією і КНДР
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
Скільки іноземних компаній остаточно покинули ринок РФ? Результати дослідження
Скільки іноземних компаній остаточно покинули ринок РФ? Результати дослідження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС? Соцмережі заявили про загрозу
47K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, тікає з російського села
13K
Дружина Резнікова розповіла, що чоловік обожнює робити вдома
9885
Путін скликає термінову нараду через падіння курсу рубля – Financial Times
9082
Україна вивела з ладу п'ять великих десантних російських кораблів – ВМС
8761
«Безсилі» ЗСУ вже мотивують окупантів на загородзагони

Новини

20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Сьогодні, 06:38
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 серпня
Сьогодні, 05:28
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Вчора, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Вчора, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:28

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту