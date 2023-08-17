США погодили найбільшу в історії оборонну угоду Ізраїлю

США схвалили продаж Ізраїлем системи протиракетної оборони Arrow 3 Німеччині

Ізраїль зможе продати Німеччині систему протиракетної оборони Arrow 3. США схвалили угоду. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, генеральний директор Міністерства оборони Еяль Замір і директор Управління оборонних досліджень і розробок Деніел Голд сьогодні отримали повідомлення від Державного департаменту США про схвалення продажу Ізраїлем системи протиракетної оборони Arrow 3 Німеччині.

Система ПРО Arrow 3 призначена для перехоплення позаатмосферних балістичних ракет, що робить її ешелоном протиракетної оборони великої дальності в багаторівневій протиракетній обороні Ізраїлю проти Ірану, Хезболли та інших. Система використовує підхід «влучити-вбити» для перехоплення вхідних загроз.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Очікується, що угода в кінцевому підсумку коштуватиме $4,3 млрд. Зазначимо, що це стане найбільшою в історії оборонною угодою Ізраїлю.

Тепер Ізраїль і Німеччина перейдуть до церемонії підписання Листа-зобов'язання, щоб відзначити угоду, а вже виділені кошти в розмірі 600 млн доларів сприятимуть негайному початку роботи над проєктом.

Після підписання листа-зобов'язання Ізраїль, Німеччина та концерн «Ізраїльська аерокосмічна промисловість» (IAI) доопрацюють деталі угоди, а також отримають різні парламентські схвалення, а повний контракт, як очікується, буде підписаний до кінця 2023 року.

Зазначимо, система протиракетної оборони Arrow 3 розроблена згідно з планами ізраїльського уряду, що за своїми характеристиками мала перевершити американський ЗРК Patriot. Фінансування та виробництво системи ПРО здійснюється спільними зусиллями США та Ізраїлю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Комплекс призначений для перехоплення ракет на висоті до 100 км, а також заатмосферного перехоплення балістичних цілей.

Нагадаємо, Ізраїль виключив можливість надання дипломатичної бази в Єрусалимі для нового посланця Саудівської Аравії до палестинців, призначення якого відбулося в той час, коли Вашингтон намагався встановити офіційні відносини Ізраїлю з Ер-Ріядом.

До слова, Рада національної безпеки й оборони України (РНБО) планує скасувати безвізовий режим для громадян Ізраїлю.