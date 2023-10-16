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До Києва прибув глава ОБСЄ Османі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибув глава ОБСЄ Османі
Османі повідомив, що вже зустрівся із президентом Володимиром Зеленським
фото: Буяр Османі/Твіттер

Османі вже побував в одній з київських шкіл, яка зазнала обстрілів з боку РФ

Сьогодні, 16 жовтня, до Києва із робочим візитом прибув міністр закордонних справ Північної Македонії і глава ОБСЄ Буяр Османі. Про це повідомляє македонське видання Сivil media, яке взяло коментар в Османі у вагоні потяга.

Османі підкреслив, що Україна є головним пріоритетом під час головування його країни в ОБСЄ, тому що саме в нашій державі вирішується майбутнє безпекової ситуації у Європі.

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«Коли під загрозою самі підвалини організації, потрібно фокусуватися на цьому. І саме це зараз відбувається в Україні - російська агресія проти України руйнує засади міжнародного порядку», – сказав він.

Зазначимо, що Османі вже побував в одній з київських шкіл, яка зазнала обстрілів з боку РФ. «Це суворе нагадування про нагальну потребу миру. Кожна дитина заслуговує на безпеку, освіту та світле майбутнє», – написав глава ОБСЄ.

Політик нагадав, що він розпочав головування своєї держави в ОБСЄ у 2023 році поїздкою в Україну. А тепер він завершує рік поїздкою до столиці України.

Османі зазначив, що ОБСЄ має 21 проєкт в Україні, один з яких –розмінування. За оцінками, близько 100 тисяч квадратних км в Україні забруднені мінами. Він додав, що процес розмінування не буде короткочасним.

«ОБСЄ закладає фундамент і буде враховувати екологічні наслідки такого процесу», - сказав він.

Також Османі повідомив, що вже зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. 

Нагадаємо, минулого разу Османі відвідував Київ у січні. 

 

 

Теги: агресія Північна Македонія

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