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Хто з українців може отримати безкоштовне житло

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хто з українців може отримати безкоштовне житло
Пільговим категоріям переселенців надають безкоштовне місце проживання на шість місяців
фото з відкритих джерел

Переселенці можуть отримати грошові виплати, а також компенсацію на комунальні послуги

Першочергово безоплатним житлом влада має забезпечити вимушених переселенців. Йдеться про дітей-сиріт, багатодітних родин, осіб з інвалідністю та пенсіонерів. Оскільки забезпечити цю ініціативу повністю, поки що немає фінансової можливості, її реалізують дещо іншим чином.

Станом на зараз, пільговим категоріям переселенців надають безкоштовне місце проживання на шість місяців. ВПО мають оплачувати виключно спожиту комуналку.

Розв'язувати питання з розселенням переселенців мають органи місцевого самоврядування. Ці установи зобов'язані виконувати такі обов'язки:

  • здійснювати побудову нової нерухомості та реконструкцію застарілих будинків;
  • орендувати та викуповувати будинки;
  • передавати нерухомість у державну чи комунальну власність;
  • перетворювати нежитловий фонд у статус житлового;
  • здійснювати капітальний ремонт об'єкта.

Щоб отримати докладну консультацію від вповноважених органів, можна звернутись за такими телефонами:

  • 066-813-62-39 – гаряча лінія для консультації питань, які стосуються ВПО;
  • 15-48 – гаряча лінія Мінреінтеграції.

Яку допомогу отримують ВПО

Переселенці можуть отримати грошові виплати, а також компенсацію на комунальні послуги. За допомогою програму «Прихисток» ВПО знаходять нове тимчасове житло. Зараз прихистили переселенців уже понад 150 тисяч українських земель.

Які кошти ВПО отримують зараз щомісячно:

  • 2 000 гривень – дорослі старше 18 років;
  • 3 000 гривень – діти, особи з інвалідністю.

Нагадаємо, у владі точаться дискусії щодо того, скільки років громадянин України може мати статус внутрішньо переміщеної особи.

До слова, столиця вже закупила 113 квартир, сумарною вартістю майже 230 млн гривень, які надає безкоштовно вимушеним переселенцям для тимчасового проживання. Квартири є власністю територіальної громади Києва.

Читайте також: Мінсоцполітики хоче змінити допомогу переселенцям: що пропонують замість виплат
Теги: переселенці житло квартира Мінреінтеграція

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