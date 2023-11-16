Хто з українців може отримати безкоштовне житло

Пільговим категоріям переселенців надають безкоштовне місце проживання на шість місяців

Переселенці можуть отримати грошові виплати, а також компенсацію на комунальні послуги

Першочергово безоплатним житлом влада має забезпечити вимушених переселенців. Йдеться про дітей-сиріт, багатодітних родин, осіб з інвалідністю та пенсіонерів. Оскільки забезпечити цю ініціативу повністю, поки що немає фінансової можливості, її реалізують дещо іншим чином.

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Станом на зараз, пільговим категоріям переселенців надають безкоштовне місце проживання на шість місяців. ВПО мають оплачувати виключно спожиту комуналку.

Розв'язувати питання з розселенням переселенців мають органи місцевого самоврядування. Ці установи зобов'язані виконувати такі обов'язки:

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здійснювати побудову нової нерухомості та реконструкцію застарілих будинків;

орендувати та викуповувати будинки;

передавати нерухомість у державну чи комунальну власність;

перетворювати нежитловий фонд у статус житлового;

здійснювати капітальний ремонт об'єкта.

Щоб отримати докладну консультацію від вповноважених органів, можна звернутись за такими телефонами:

066-813-62-39 – гаряча лінія для консультації питань, які стосуються ВПО;

15-48 – гаряча лінія Мінреінтеграції.

Яку допомогу отримують ВПО

Переселенці можуть отримати грошові виплати, а також компенсацію на комунальні послуги. За допомогою програму «Прихисток» ВПО знаходять нове тимчасове житло. Зараз прихистили переселенців уже понад 150 тисяч українських земель.

Які кошти ВПО отримують зараз щомісячно:

2 000 гривень – дорослі старше 18 років;

3 000 гривень – діти, особи з інвалідністю.

Нагадаємо, у владі точаться дискусії щодо того, скільки років громадянин України може мати статус внутрішньо переміщеної особи.

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До слова, столиця вже закупила 113 квартир, сумарною вартістю майже 230 млн гривень, які надає безкоштовно вимушеним переселенцям для тимчасового проживання. Квартири є власністю територіальної громади Києва.