Новенький BMW під час війни та допомога від держави: що задекларував ексначальник Полтавської ОВА

З січня по жовтень цього року Лунін заробив понад пів мільйона гривень

Родина колишнього начальника Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, згідно з його декларацією, придбала авто BMW iX3 під час війни, 19 квітня 2022 року. На момент придбання автівки у його дружини, Олександри Луніної був LEXUS UX250H, який купили у 2021 році за 250 тис. грн.

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Згідно з документом, BMW обійшовся дорожче – в 1,5 млн грн. Дмитро Лунін заявив, що під час роботи в адміністрації не купив жодного авто своїй родині, а дві автівки купила його дружина: одну у шлюбі, а другу перед весіллям.

«Я одружився у травні з дружиною, яка коли була вперше одружена, купила собі LEXUS, а потім після свого розлучення купила собі BMW, а потім я з нею одружився. Я в своєму каналі друкував. Я не маю відношення до купівлі тих, або інших речей, які у неї були до одруження і статків, які вона здобула під час довгої роботи і своїх відносин з попереднім чоловіком», – зазначив ексначальник Полтавської ОВА.

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З 1 січня до 20 жовтня 2023 року Дмитро Лунін заробив трохи більше пів мільйона гривень, а дружина – більше п’яти мільйонів гривень від бізнесу. Окрім цього, подружжя, донька Стефанія та син Данило отримали допомогу як переселенці:

20 тис. грн – допомога ВПО Олександрі Луніній від Кабміну;

30 тис. грн – допомога ВПО Дмитрові Луніну від Кабміну;

30 тис. грн – допомога ВПО Даніілу Луніну від Кабміну;

24 тис. грн – допомога ВПО Стефанії Луніній від Кабміну;

На банківських рахунках родини ексначальника Полтавської ОВА лишаються понад 3 млн грн та $173 тис.

Нагадаємо, 22% народних депутатів Верховної Ради подали до НАЗК декларації про майно та доходи за 2021 рік, за 2022 рік таких 14%. Більшість із них – представники «Слуги народу», однак у відсотковому співвідношенні лідерство закріпилося за двома депутатськими групами: «Відновлення України» та «Довіра».