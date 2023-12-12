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Окупаційна влада Криму готує до «націоналізації» готель Софії Ротару в Ялті

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупаційна влада Криму готує до «націоналізації» готель Софії Ротару в Ялті
Готель Ротару можуть націоналізувати та реалізувати на торгах
фото з відкритих джерел

Нерухомість у Ротару було конфісковано після публікації листівки на День святого Миколая

Так звана «держрада» тимчасово окупованого Криму прийняла рішення про «націоналізацію» елітного готелю в Ялті Villa Sofia, який належить відомій українській співачці Софії Ротару. Цю інформацію підтвердив колаборант Олег Царьов.

Царьов повідомив, що нерухомість у Ротару було конфісковано після публікації листівки на День святого Миколая, на якій святий Миколай сидить поруч з українським військовим.

«Думаю, що жодних сумнівів у тому, на чиєму боці ця артистка, не залишилося», – зазначив Царев.

Окупаційна влада Криму готує до «націоналізації» готель Софії Ротару в Ялті фото 1

За словами колаборанта, «держрада» ухвалила рішення про націоналізацію Villa Sofia на Ялтинській набережній, пам'ятки архітектури місцевого значення.

«Купила цей особняк Софія Ротару для ведення музичного гуртка для дітей за суму, еквівалентну $500. За цільовим призначенням об'єкт не використала. Зараз продає його за даними на весну за 2,5 млрд руб. (приблизно €27,6 млн)», – Написав Царьов.

Так звана «держрада» тимчасово окупованого Криму прийняла рішення про «націоналізацію» елітного готелю в Ялті Villa Sofia
Так звана «держрада» тимчасово окупованого Криму прийняла рішення про «націоналізацію» елітного готелю в Ялті Villa Sofia

Нагадаємо, російський продюсер Ілля Сагліані заявив, що від початку повномасштабного вторгнення українська співачка Софія Ротару живе в Європі разом зі своїм сином. За його словами, артистка придбала нерухомість в Італії. Ілля Сагліані також додав, що нерухомість Ротару в Москві наразі закрита, а в цей час вона придбала не одну квартиру в Італії.

Також «Главком» писав, що знаменита українська співачка Софія Ротару у серпні вперше за останній рік показала обличчя у соцмережах. Артистка привітала сина, Руслана Євдокименка, з днем народження – йому виповнилось 53 роки.

До слова, на початку березня на кордоні з Молдовою, біля міста Могилів-Подільський затримали вісім українців призовного віку. Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон України на човні у супроводі поводиря. Серед затриманих виявилися Руслан і Анатолій Євдокименко – син і онук співачки Софії Ротару. Після інциденту ні про сина, ні про онука Ротару не було нічого чутно. Згодом Анатолій виклав кілька знімків у соцмережі, з яких можна було зробити висновок, що йому таки вдалося якимось чином втекти за кордон. «Главком» писав, що ймовірно 28-річний Анатолій Євдокименко виїхав з України до Франції.

Теги: нерухомість Софія Олег Царьов співачка влада Софія Ротару

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