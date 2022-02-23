«Ч*кнутий історик»: Клімкін розповів, що Путін дві години розповідав Шольцу і Макрону

Путін на останніх зустрічах з президентом Франції та німецьким канцлером говорив про історію та свою «місію»

На останніх розмовах з Макроном і Шольцом Путін по дві години говорив про історію

Президент країни-агресорки Володимир Путін під час своїх зустрічей з президентом Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцом говорив про історію та свою «місію». Про це в ефірі каналіу «1+1» сказав міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін.

«На останніх розмовах з Макроном і Шольцом, я знаю це з власних джерел, Путін по дві години говорив про історію. По дві години з кожним. Щольц просто дурів. Вийшов і сказав: «Я ж думав, що це буде про політику». І каже, «він же став ч*кнутим істориком». Тобто у нього в голові місія про свою спадщину, він реально вірить в те, що говорить», – сказав Клімкін.

У спеціальному відеозверненні до росіян Путін вирішив спочатку провести «урок історії».

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

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