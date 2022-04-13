Дружина Медведчука в дивному образі звернулася до Ердогана (відео)

Екстелеведуча ледь не заплакала на камеру, щоб викликати жалість у президента Туреччини

Екстелеведуча ледь не заплакала на камеру, щоб викликати жалість у президента Туреччини

Оксана Марченко вивчила кілька слів турецькою та заговорила про «дружбу»

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко звернулася до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана із проханням звільнити її чоловіка, якого вчора затримала Служба безпеки України.

Одіозна Марченко прикрила волосся хусткою, щоб стати схожою на турецьких жінок, які носять хіджаб. У такий спосіб Марченко, ймовірно, хотіла викликати прихильність президента Туреччини. Також Марченко кілька фраз сказала турецькою мовою.

У своєму відеозверненні дружина Віктора Медведчука заявила, що її чоловіка тримають «як заручника». Вона сказала, що її чоловік не порушував жодних законів, а його затримання «повністю суперечить правовим нормам української держави та нормам міжнародного права».

Хороший друг пізнається у чорний день: такими словами Марченко намагалася викликати у президента Туреччини емоції. Сама ж екстелеведуча ледь не заплакала на камеру.

Зазначимо, що соціальні мережі відреагували на звернення Марченко. Користувачі Facebook рознесли дивний образ дружини Медведчука та покепкували: наступне звернення буде до президента РФ Володимира Путіна у традиційному російському вбранні – кокошнику.

Також Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона каже, що її чоловіка переслідують за політичними мотивами «всупереч законам України та нормам міжнародного права».

Зазначимо, що з України Оксана Марченко виїхала за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. І фактично майже два місяці не з'являлась на публіці.

Сьогодні також Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.