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Зеленський на зустріч із Дудою вбрався у вишиванку з танками (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський на зустріч із Дудою вбрався у вишиванку з танками (фото)
Польща є надійною партнеркою України у протистоянні ворогові 
фото з відкритих джерел

Авторкою вишивки є майстриня з Білорусі 

Цього тижня президент України Володимир Зеленський кілька разів з'явився у новій оригінальній вишиванці. Саме її він вибрав для сьогоднішньої зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Виріб від бренду Indposhiv виконаний у кольорі хакі й на ньому авторська вишивка білоруської художниці Руфіни Базлової. Після повномасштабного нападу Росії на нашу країну художниця почала присвячувати свої роботи Україні. 

Зеленський на зустріч із Дудою вбрався у вишиванку з танками (фото) фото 1

Сорочку було створено до Дня вишиванки у травні цього року. На виробі, який одягнув президент України, зображено танки, БТР, колоски пшениці та українці, які тримаються за руки.

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Майстриня раніше в коментарях для ЗМІ зазначала, що представники бренду з нею зв'язалися та запропонували колаборацію, однак вона не очікувала, що у вишиванці з'явиться президент України. 

2 фото
На весь екран

Також бренд зазначив, що частину грошей від продажу цієї вишиванки передають на підтримку ЗСУ. 

Зеленський на зустріч із Дудою вбрався у вишиванку з танками (фото) фото 3

Нагадаємо, 23 серпня до Києва з робочим візитом прибув президент Польщі Анджей Дуда. Він вже зустрівся з главою української держави Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці.

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Теги: ЗСУ Володимир Зеленський

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