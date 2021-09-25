Ексглава МОЗ Степанов вважає природнім, що Ляшко його підсидів

Максим Степанов: «Розмови про те, що моїм наступником буде Ляшко, заважало роботі»

Те, що Віктор Ляшко зайняв міністерське крісло одразу після відставки свого керівника – Максима Степанова, ексочільника МОЗ не дивує. Про це колишній міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Це природно, коли людина, яка працює заступником міністра, хотіла б стати міністром, а інше залежить від моральних якостей людини», – вважає Степанов.

Ексміністр не приховує, що кулуарні розмови про його можливу відставку, насправді впливали на робочий процес і заважали налагоджувати контакти. «Будь-які розмови про відставку дійсно заважали. Хоча б тому, що важко переконати потрібних фахівців приєднатися до твоєї команди, перейти у міністерство. Бо люди просто не розуміють терміни: скільки міністр ще працюватиме на посаді, скільки вони самі працюватимуть», – зазначив Степанов.

Щодо провалу кампанії вакцинації, яку закидали Степанову, ексміністр уточнив, що відповідальність за її проведення лежала саме на головному санітарному лікарю, тобто на Ляшку. «За посадою головний санітарний лікар відповідає за все, що пов’язано з вакцинацією», – уточнив ексочільник МОЗ.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 березня відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. За відповідне рішення проголосували 292 народних депутати.

Також ексглава МОЗ Степанов пояснив, чому в нього не склалися стосунки зі Шмигалем.