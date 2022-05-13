Лавров зізнався, чому Кремль боїться вступу України навіть до ЄС

Лавров розповів про страхи Кремля перед «агресивним» Євросоюзом

Росія уже не вважає вступ України до Євросоюзу «невинним»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пояснив, чому країна-агресор раптом заявила про своє неприйняття вступу України до Євросоюзу. Про це пише видання «Інтерфакс».

За словами очільника рашистського МЗС, цей крок уже не виглядає таким «невинним», як Кремлю здавалося раніше.

Причиною Лавров назвав позицію самого Євросоюзу.

«ЄС із конструктивної економічної платформи, якою він створювався, перетворився на агресивного, войовничого гравця, який уже заявляє про свої амбіції далеко за межами європейського континенту», – заявив міністр закордонних справ РФ.

Тож приєднання України до цього «агресивного гравця», на думку кремлівського керівництва, несе загрозу Росії.

Нагадаємо, що під час засідання Ради безпеки ООН представник Росії Дмитро Полянський заявив, що Росія уже виступає не лише проти членства України у НАТО, а і проти вступу нашої країни до Євросоюзу.

Додамо, що Європейський парламент ще 1 березня переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

А днями Україна уже заповнила другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

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