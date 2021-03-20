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    Експосол: у керівництва США є «певна криза довіри» до Зеленського

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    Телефонна розмова між Джозефом Байденом та Володимиром Зеленським є&nbsp;важливим контактом, наголосив експосол України у США - Експосол: у керівництва США є «певна криза довіри» до Зеленського

    Телефонна розмова між Джозефом Байденом та Володимиром Зеленським є важливим контактом, наголосив експосол України у США

    Україні потрібно відновити довіру зі США, «щоб Штати могли консолідувати зусилля всього світу для протидії російській агресії»

    Колишній посол України у США у 2015–2019 роках Валерій Чалий вважає, що президенту Володимиру Зеленському необхідно відновити довіру Штатів до себе.

    Про це експосол заявив в ефірі «Радіо Свобода».

    «У нас все нормально у стосунках між Україною і Сполученими Штатами. У нас є контакти по лінії міністерств оборони, міністерств закордонних справ, розвідок. Тобто, все в порядку. У нас тільки немає достатньої довіри керівництва США до керівництва України. Є певна криза довіри до очільника України», – пояснив дипломат.

    Він зазначив, що телефонна розмова між президентом США Джозефом Байденом та Володимиром Зеленським, яка досі не відбулася через два місяці після інавгурації першого, є важливим контактом.

    «Цей контакт – дуже важливий, особливо, коли ми протидіємо російській агресії. Я думаю, сигнал вже дійшов. Я вже бачу, що сигнал прийшов туди, куди треба. Певні висновки вже зроблені. Почалася «розчистка» від агентури російської, перші кроки зроблені президентом України або його Офісом», – зауважив Чалий.

    За його словами, Україні потрібно відновити довіру зі США, щоб Штати могли консолідувати зусилля всього світу для протидії російській агресії.

    Нагадаємо, у посольстві Сполучених штатів Америки переконані, що телефонне спілкування президентів Джо Байдена і Володимира Зеленського обов’язково відбудеться «без жодних передумов».

    Раніше колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що Байден готовий підштовхувати Україну до реформ у жорсткій формі.

    Теги: США Джозеф Байден політика посол Володимир Зеленський Україна президент Валерій Чалий
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