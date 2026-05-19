Путін різко змінив риторику про Зеленського. Британський полковник пояснив сигнал

Полковник: Зеленський – дуже розумна й винахідлива людина, це злить і дратує Путіна

Російський диктатор Володимир Путін несподівано змінив свою риторику про президента України Володимира Зеленського. В останніх звернення диктатора все частіше лунає «пан Зеленський», коли ж ще нещодавно влада Кремля називала українське керівництво «наркоманами та неонацистами». Британський полковник Геміш де Бреттон-Гордон пояснив у коментарі «24 Каналу», що стоїть за цими змінами, передає «Главком».

«У російській пресі та в різних інтерв'ю Путін останніми днями називає президента України «паном Зеленським», тоді як раніше він звертався до нього набагато зверхньо, ​​використовуючи дуже образливі вислови. Видно, відбулися зміни», – каже Геміш де Бреттон-Гордон.

Полковник підкреслив, що це може свідчити про зміни у сприйнятті Зеленського навіть з боку Кремля.

«В очах усього світу людиною, яка ухвалює ключові рішення і виглядає як найвпевненіший і найефективніший лідер, є президент Зеленський, але аж ніяк не президент Путін», – додав він.

Своєю чергою Геміш де Бреттон-Гордон високо оцінив українські інновації у військовій сфері та назвав їх «одними з провідних у світі». Він також додав, що Путіна дуже злить та дратує винахідливість та розум Володимира Зеленського.

«Україна допомагає світовій спільноті, ділячись військовими знаннями та досвідом, необхідними для оборони. А Росія діє прямо протилежним чином. Я вважаю, що в Британії це назвали б тактикою психологічного тиску чи інтелектуальною грою. Президент Володимир Зеленський – дуже розумна й винахідлива людина. Ми знаємо, наскільки це злить і дратує Путіна», доповний полковник.

Нагадаємо, після провального параду 9 травня російський лідер Володимир Путін під час спілкування з пресою несподівано звернувся до президента України Володимира Зеленського.

«Я чув, що пан Зеленський готовий провести особисту зустріч», – сказав 9 травня господар Кремля, після чого закашлявся.

До слова, президент України Володимир Зеленський підписав указ про проведення параду 9 травня в російській столиці Москві.