Зеленський готує призначення військового на посаду голови РДА Дніпропетровщини

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Зеленський вніс зміни до указу №412/2026
фото: Офіс президента
Йдеться про голову Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу, який визначає перелік цивільних посад, що можуть заміщуватися військовослужбовцями Збройних Сил України, правоохоронних органів та інших військових формувань. Про це пише «Главком».

Відповідно до оприлюдненого документа №412/2026 від 19 травня 2026 року, до цього переліку офіційно додали посаду голови Нікопольської районної державної адміністрації Дніпропетровської області. Відповідні слова внесені у текст після згадки про одного із заступників голови Чернівецької ОДА.

Нормативно-правовий акт набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів тривалу й детальну нараду за участю урядовців та народних депутатів, під час якої обговорили кадрові питання, що потребують невідкладних рішень. 

«Ми провели доволі тривалу, детальну нараду – урядовці, наші парламентарі – по кадрових питаннях, які потребують вирішення. Треба більше активної внутрішньої роботи в державі», – наголосив Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга погодили кадрові зміни у структурі МЗС України та в посольському корпусі.

Згодом президент зауважив: «Найближчим часом Кабінет міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів. Важливо, щоб була ефективна комунікація з парламентарями і стосовно вакантних посад міністрів».

Також глава держави обговорив з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко кадрові зміни в державних компаніях, зокрема йдеться про «Ліси України».

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

