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    Політика

    Епіфаній назвав об'єднання ПЦУ з Українською греко-католицькою церквою «питанням майбутнього»

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    Глави двох церков &ndash; УГКЦ Святослав Шевчук (ліворуч) і ПЦУ Епіфаній (праворуч) - Епіфаній назвав об'єднання ПЦУ з Українською греко-католицькою церквою «питанням майбутнього»
    Глави двох церков – УГКЦ Святослав Шевчук (ліворуч) і ПЦУ Епіфаній (праворуч)
    Фото: Уніан

    Епіфаній зазначив, що таке об'єднання залежатиме від загального православно-католицького діалогу

    Предстоятель Православної церкви України Епіфаній прокоментував можливість об'єднання ПЦУ з греко-католицькою церквою.

    Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

    «Ми вже неодноразово говорили, що зараз ми маємо добрі стосунки. Ми їх будемо поглиблювати. Але це теж питання майбутнього. Це питання неможливо вирішити зараз», – прокоментував він питання ймовірності об'єднання двох церков у єдину помісну церкву.

    Митрополит додав, що таке об'єднання залежатиме від загального православно-католицького діалогу.

    «Локально тут в Україні ми цього питання вирішити не можемо», – зауважив він.

    До слова, предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що суспільство ще не готове святкувати різдво 25 грудня. 

    Теги: Українська православна церква православна церква Епіфаній
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