Епіфаній назвав об'єднання ПЦУ з Українською греко-католицькою церквою «питанням майбутнього»

Глави двох церков – УГКЦ Святослав Шевчук (ліворуч) і ПЦУ Епіфаній (праворуч)

Епіфаній зазначив, що таке об'єднання залежатиме від загального православно-католицького діалогу

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній прокоментував можливість об'єднання ПЦУ з греко-католицькою церквою.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Ми вже неодноразово говорили, що зараз ми маємо добрі стосунки. Ми їх будемо поглиблювати. Але це теж питання майбутнього. Це питання неможливо вирішити зараз», – прокоментував він питання ймовірності об'єднання двох церков у єдину помісну церкву.

Митрополит додав, що таке об'єднання залежатиме від загального православно-католицького діалогу.

«Локально тут в Україні ми цього питання вирішити не можемо», – зауважив він.

До слова, предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що суспільство ще не готове святкувати різдво 25 грудня.