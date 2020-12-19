Епіфаній назвав об'єднання ПЦУ з Українською греко-католицькою церквою «питанням майбутнього»
Епіфаній зазначив, що таке об'єднання залежатиме від загального православно-католицького діалогу
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній прокоментував можливість об'єднання ПЦУ з греко-католицькою церквою.
Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.
«Ми вже неодноразово говорили, що зараз ми маємо добрі стосунки. Ми їх будемо поглиблювати. Але це теж питання майбутнього. Це питання неможливо вирішити зараз», – прокоментував він питання ймовірності об'єднання двох церков у єдину помісну церкву.
Митрополит додав, що таке об'єднання залежатиме від загального православно-католицького діалогу.
«Локально тут в Україні ми цього питання вирішити не можемо», – зауважив він.
До слова, предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що суспільство ще не готове святкувати різдво 25 грудня.