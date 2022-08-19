Ердоган повідомив, яку пропозицію зробив Зеленському під час візиту до Львова

«Туреччина готова сприяти припиненню війни в Україні дипломатичним шляхом»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що під час переговорів у Львові запропонував президентові України Володимиру Зеленському провести у Туреччині його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це пише Daily Sabah з посиланням на коментар Ердогана представникам турецької преси на борту президентського літака після візиту в Україну, який відбувся напередодні, 18 серпня.

«Із паном Зеленським ми обговорили всі аспекти двосторонніх відносин. Я ще раз заявив, що наша солідарність та підтримка територіальної цілісності та суверенітету України продовжуватимуться. Так само, як я сказав панові Путіну під час свого візиту до Сочі. Я нагадав Зеленському, що ми можемо провести зустріч між ними», – сказав він.

Президент Туреччини повідомив, що хотів би обговорити з Путіним ситуацію на Запорізькій АЕС попросити його вжити конкретних заходів. Також Ердоган повідомив, що під час тристоронньої зустрічі із Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем обговорювалися кроки для полегшення експорту українського зерна.

«Ми також оцінили можливості трансформації позитивної атмосфери, створеної Стамбульською угодою, на постійний мир», – сказав Ердоган.

Президент Туреччини закликав міжнародну спільноту взяти на себе відповідальність за відновлення дипломатичного процесу. Під час тристоронньої зустрічі у Львові Ердоган висловив стурбованість триваючим конфліктом навколо Запорізької АЕС і сказав: «Ми не хочемо пережити новий Чорнобиль».

Ердоган також сказав, що Зеленський вимагав забрати російські міни з цього району.

«Ми будемо обговорювати це питання з Путіним, і ми будемо особливо просити його про це, щоб Росія зробила свою роль у цьому плані як важливий крок для миру у всьому світі», – додав турецький глава держави.

Ердоган також підтвердив тверду підтримку Анкарою територіальної цілісності та суверенітету України. Він сказав, що Туреччина працює над дипломатичним припиненням конфліктів, додавши, що Анкара «підтримувала наших українських друзів, і ми продовжуємо це робити». Ердоган сказав, що сказав Зеленському, що Туреччина надасть необхідну підтримку для відновлення української інфраструктури, зруйнованої війною.

Ердоган закликав міжнародну спільноту взяти на себе більшу відповідальність у дипломатії між Росією та Україною. Також велися дискусії щодо обміну військовополоненими, цьому питанню Туреччина надає «великого значення».

«Ми готові діяти як фасилітатор або посередник у досягненні мети відновлення переговорів за параметрами, які були сформовані в Стамбулі», – сказав він.

Нагадаємо, 18 серпня, Ердоган приїздив до України.

Згодом Банкова розповіла, як ворог використовує Ердогана для пропаганди.

Як відомо, Москва змінила позицію щодо можливих переговорів президентів Росії та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Начебто про те, що переговори на найвищому рівні для узгодження дорожньої карти можливі, Путін дав зрозуміти Ердогану під час переговорів 5 серпня у Сочі.