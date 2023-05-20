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МЗС Росії пригрозило Заходу через передачу винищувачів F-16

glavcom.ua
МЗС Росії пригрозило Заходу через передачу винищувачів F-16
Грушко: «Йде рух так званими сходами ескалації. І ми бачимо, що країни Заходу поки що дотримуються ескалаційного сценарію»
фото з відкритих джерел

За словами МЗС, якщо Україна отримає західні винищувачі, то країна-агресорка відреагує на це відповідними діями

У російському МЗС заявили, що постачання винищувачів F-16 нібито несе колосальні ризики для самих країн Заходу. Про це повідомляють росЗМІ.

За словами заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка, якщо Україна отримає західні винищувачі, то країна-агресорка відреагує на це відповідними діями.  

«Йде рух так званими сходами ескалації. І ми бачимо, що країни Заходу поки що дотримуються ескалаційного сценарію. Він пов'язаний із колосальними ризиками для них самих. У будь-якому випадку це буде враховуватися у всіх наших планах, і ми маємо всі необхідні засоби, щоб досягти поставленої мети»,– сказав Грушко.

Нагадаємо, Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16.

Очікується, що навчання повністю проходитимуть у Європі, але буде залучений також американський персонал. Навчання займуть кілька місяців.

Раніше у коментарі виданню Politico представник Пентагону заявив, що США не заперечуватимуть проти передачі Україні винищувачів F-16 третіми країнами.

До слова, Україна сподівається отримати від західних партнерів близько 40-50 винищувачів F-16 і сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба.

Теги: погрози винищувач росія

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