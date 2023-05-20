МЗС Росії пригрозило Заходу через передачу винищувачів F-16

Грушко: «Йде рух так званими сходами ескалації. І ми бачимо, що країни Заходу поки що дотримуються ескалаційного сценарію»

За словами МЗС, якщо Україна отримає західні винищувачі, то країна-агресорка відреагує на це відповідними діями

У російському МЗС заявили, що постачання винищувачів F-16 нібито несе колосальні ризики для самих країн Заходу. Про це повідомляють росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами заступника міністра закордонних справ РФ Олександра Грушка, якщо Україна отримає західні винищувачі, то країна-агресорка відреагує на це відповідними діями.

«Йде рух так званими сходами ескалації. І ми бачимо, що країни Заходу поки що дотримуються ескалаційного сценарію. Він пов'язаний із колосальними ризиками для них самих. У будь-якому випадку це буде враховуватися у всіх наших планах, і ми маємо всі необхідні засоби, щоб досягти поставленої мети»,– сказав Грушко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Джо Байден сказав союзникам по G7, що США підтримуватимуть спільні тренування українських льотчиків на винищувачах F-16.

Очікується, що навчання повністю проходитимуть у Європі, але буде залучений також американський персонал. Навчання займуть кілька місяців.

Раніше у коментарі виданню Politico представник Пентагону заявив, що США не заперечуватимуть проти передачі Україні винищувачів F-16 третіми країнами.

До слова, Україна сподівається отримати від західних партнерів близько 40-50 винищувачів F-16 і сформувати три-чотири ескадрильї для захисту неба.