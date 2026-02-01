Федоров анонсував верифікацію терміналів Starlink в Україні та боротьбу з російськими дронами

Неверифіковані термінали буде відключено

Україна спільно з компанією SpaceX реалізувала перші «екстрені» заходи, що дозволили оперативно заблокувати використання супутникового зв'язку Starlink на російських ударних безпілотниках. Наступним кроком у боротьбі з технологічним терором РФ стане повна верифікація всіх терміналів, що працюють на території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

За словами Федорова, співпраця з Ілоном Маском та Гвінн Шотвелл дозволила швидко знайти технічне рішення для обмеження ворожих можливостей.

Після того, як у січні 2026 року російські війська почали серійно оснащувати терміналами Starlink дрони типу «Шахед», «Гербера» та новітні «БМ-35», українська сторона запропонувала SpaceX низку технічних рішень. Станом на 1 лютого вже впроваджено перші обмеження: термінали, що рухаються з високою швидкістю (характерною для польоту дрона), автоматично блокуються.

Наступний етап – запровадження переліку авторизованих терміналів. Це означає, що працювати на території України зможуть лише ті пристрої, які офіційно зареєстровані та верифіковані українськими користувачами.

«Уже найближчим днями ми опублікуємо інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено. Процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів. Детальні інструкції опублікуємо найближчим часом. Дякуємо Starlink та SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців», – наголосив Михайло Федоров.

Нагадаємо, Міноборони разом зі SpaceX уже розв'язують проблему використання Starlink на російських БпЛА.

«Через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми. Вдячний президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації», – зауважив Федоров.

Міністр оборони наголосив, що рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості нашої держави.