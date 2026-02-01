Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Федоров анонсував верифікацію терміналів Starlink в Україні та боротьбу з російськими дронами

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Федоров анонсував верифікацію терміналів Starlink в Україні та боротьбу з російськими дронами
фото: Михайло Федоров

Неверифіковані термінали буде відключено

Україна спільно з компанією SpaceX реалізувала перші «екстрені» заходи, що дозволили оперативно заблокувати використання супутникового зв'язку Starlink на російських ударних безпілотниках. Наступним кроком у боротьбі з технологічним терором РФ стане повна верифікація всіх терміналів, що працюють на території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

За словами Федорова, співпраця з Ілоном Маском та Гвінн Шотвелл дозволила швидко знайти технічне рішення для обмеження ворожих можливостей.

Після того, як у січні 2026 року російські війська почали серійно оснащувати терміналами Starlink дрони типу «Шахед», «Гербера» та новітні «БМ-35», українська сторона запропонувала SpaceX низку технічних рішень. Станом на 1 лютого вже впроваджено перші обмеження: термінали, що рухаються з високою швидкістю (характерною для польоту дрона), автоматично блокуються.

Наступний етап – запровадження переліку авторизованих терміналів. Це означає, що працювати на території України зможуть лише ті пристрої, які офіційно зареєстровані та верифіковані українськими користувачами.

«Уже найближчим днями ми опублікуємо інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено. Процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів. Детальні інструкції опублікуємо найближчим часом. Дякуємо Starlink та SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців», – наголосив Михайло Федоров.

Нагадаємо, Міноборони разом зі SpaceX уже розв'язують проблему використання Starlink на російських БпЛА.

«Через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми. Вдячний президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації», – зауважив Федоров.

Міністр оборони наголосив, що рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості нашої держави.

Читайте також:

Теги: Starlink Міноборони Михайло Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сікорський прокоментував публікацію Інституту вивчення війни про те, що росіяни почали все частіше використовувати Starlink
Сікорський закликав Маска заблокувати росіянам доступ до Starlink
28 сiчня, 06:52
Федоров: нам потрібні не «ідеї на папері», а рішення, які реально працюють у бою вже зараз
Сергій «Флеш» Бескрестнов став радником Федорова
25 сiчня, 14:17
Міністр оборони: «Майбутнє за дроново-штурмовими підрозділами»
Федоров анонсував появу дроново-штурмових підрозділів
20 сiчня, 15:21
Надзвичайна ситуація в енергетиці, обшуки у Тимошенко, нові міністри. Головне за 14 січня 2026
Надзвичайна ситуація в енергетиці, обшуки у Тимошенко, нові міністри. Головне за 14 січня 2026
14 сiчня, 21:00
Федоров може стати міністром оборони
Призначення Федорова міністром оборони: президент вніс до Ради проєкт постанови
13 сiчня, 15:14
СБУ показала уламки ракети
СБУ показала уламки «Орєшника» (фото)
9 сiчня, 14:21
Президент повідомив, що триває робота над «новими особливими форматами посилення дронової складової нашого захисту»
Федоров представив президенту оновлений формат роботи Міноборони
5 сiчня, 17:28
Starlink забезпечить місяць безкоштовного інтернету для жителів Венесуели
Ілон Маск зробив подарунок жителям Венесуели
4 сiчня, 14:52
Федоров став новим міністром оборони України
Зеленський запропонував Федорову очолити Міноборони
2 сiчня, 21:49

Девайси

Федоров анонсував верифікацію терміналів Starlink в Україні та боротьбу з російськими дронами
Федоров анонсував верифікацію терміналів Starlink в Україні та боротьбу з російськими дронами
РФ використовує Starlink на БпЛА: Міноборони та SpaceX взялися розв'язувати проблему
РФ використовує Starlink на БпЛА: Міноборони та SpaceX взялися розв'язувати проблему
Скільки дронів від держави отримали військові за бойові бали: деталі від Міноборони
Скільки дронів від держави отримали військові за бойові бали: деталі від Міноборони
Google заплатить $68 млн за прослуховування приватних розмов
Google заплатить $68 млн за прослуховування приватних розмов
Чехія відправила Україні дрони на основі перехопленого російського БпЛА
Чехія відправила Україні дрони на основі перехопленого російського БпЛА
Жінка ледь не померла після поради, отриманої від ChatGPT
Жінка ледь не померла після поради, отриманої від ChatGPT

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua