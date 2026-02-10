«Контракт 18-24». Міноборони доопрацювало законопроєкт про право на відстрочку

Цього тижня на голосування до Ради знову буде поданий законопроєкт про право на відстрочку для воїнів

Федоров наголосив, що військовослужбовці за «Контрактом 18–24» мають мати обовʼязкове право на відстрочку

Міністерство оборони та комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювали законопроєкт про обовʼязкове право на відстрочку для військовослужбовців за «Контрактом 18-24». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.

Глава оборонного відомства наголосив, що важлива частина контракту для військових 18-24 – це можливість отримати відстрочку від мобілізації на рік після завершення служби. «Це про справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які добровільно обирають шлях захисника. Ми маємо дотриматися обіцянки», – каже він.

Федоров закликав народних депутатів підтримати відповідний законопроєкт. «Такі інструменти підвищують довіру до системи комплектування та держави, допомагають будувати сучасну професійну армію, де служба – це усвідомлений вибір», – наголосив урядовець.

«Контракт 18-24» – це добровільна служба за контрактом на один рік для громадян віком з 18 до 24 років. Програма пропонує контракт на 1 млн грн, із яких 200 тис. грн виплачуються одразу після підписання контракту, а решта 800 тис. грн пізніше двома частинами.

Нагадаємо, програму «Контракт 18-24» розширено на всі бойові підрозділи Сил оборони України. Кожен охочий віком від 18 до 24 років може самостійно обрати будь-яку бригаду, до якої хоче приєднатися.

До слова, українці віком від 18 до 24 років можуть проходити службу в ЗСУ за контрактом, але через проблеми зі здоров'ям добровольцям можуть відмовляти у його підписанні.