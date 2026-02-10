«Контракт 18-24». Міноборони доопрацювало законопроєкт про право на відстрочку
Федоров наголосив, що військовослужбовці за «Контрактом 18–24» мають мати обовʼязкове право на відстрочку
Міністерство оборони та комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки доопрацювали законопроєкт про обовʼязкове право на відстрочку для військовослужбовців за «Контрактом 18-24». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Михайла Федорова.
Глава оборонного відомства наголосив, що важлива частина контракту для військових 18-24 – це можливість отримати відстрочку від мобілізації на рік після завершення служби. «Це про справедливість, прогнозованість і гарантії для молодих людей, які добровільно обирають шлях захисника. Ми маємо дотриматися обіцянки», – каже він.
Федоров закликав народних депутатів підтримати відповідний законопроєкт. «Такі інструменти підвищують довіру до системи комплектування та держави, допомагають будувати сучасну професійну армію, де служба – це усвідомлений вибір», – наголосив урядовець.
Нагадаємо, програму «Контракт 18-24» розширено на всі бойові підрозділи Сил оборони України. Кожен охочий віком від 18 до 24 років може самостійно обрати будь-яку бригаду, до якої хоче приєднатися.
До слова, українці віком від 18 до 24 років можуть проходити службу в ЗСУ за контрактом, але через проблеми зі здоров'ям добровольцям можуть відмовляти у його підписанні.
