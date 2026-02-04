Головна Країна Політика
Україна узгодила з НАТО, Британією та Німеччиною пріоритети напередодні «Рамштайну»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна узгодила з НАТО, Британією та Німеччиною пріоритети напередодні «Рамштайну»
Федоров зустрівся з Рютте
фото: скриншот з відео

Федоров: У фокусі – конкретні рішення, які рятують життя та підсилюють обороноздатність уже зараз

Голова Міноборони Михайло Федоров 3 лютого провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Федорова в Telegram.

«Обговорили ключові пріоритети підтримки України напередодні наступного засідання у форматі «Рамштайн». У фокусі – конкретні рішення, які рятують життя та підсилюють обороноздатність уже зараз», – наголосив Федоров.

За словами міністра оборони, пріоритети України:

  • Посилення ППО. «Продовжуємо координацію з партнерами щодо невідкладного отримання додаткових засобів протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів для захисту українського неба. Розраховуємо на суттєві внески під час «Рамштайну», – зауважив Федоров.
  • Фінансування PURL. Міністри визначили ключові цілі роботи в межах програми. Україна розраховує залучити підтримку у 2026 році для закупівлі критично важливого озброєння.
  • Європейський ресурс. «Окремо відзначили можливість спрямування коштів із пакета підтримки ЄС обсягом €90 млрд на пріоритетні оборонні потреби України», – підсумував міністр оборони.

Нагадаємо, 12 лютого Контактна група з питань оборони України збереться в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Теги: Михайло Федоров Марк Рютте Німеччина Велика Британія

