Філатов зневажливо відгукнувся про експерта, який назвав його «технічним кандидатом»

Мер Дніпра Філатов назвав політичного експерта «мавпою»

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував версію про те, що може стати технічним кандидатом в Президенти України на наступних виборах.

«Днями 10500 сайтів написали, що Філатов йде в Президенти технічним кандидатом від Зеленського проти Кличка, посилаючись на якусь мавпу, яка нібито «аналітик». А до цього 5250 сайтів написали, що я хотів чи то захопити Маріуполь, чи то звільнити, посилаючись на іншу мавпу (ймовірно, мова про ексначальника штабу полку «Азов» Владислава Соболевського – ред.), яка нібито «герой війни та революції», – пише Філатов.

Нагадаємо, версію про те, що Банкова може розглядати Філатова як технічного кандидата в Президенти, аби знизити рейтинг Віталія Кличка, аналітик Вігірінський висловив у своєму блозі на «Ліга.нет».

Також в цьому блозі Вігірінський звернув увагу на те, що нещодавно різко знизився градус критики, який сам Борис Філатов та його давній соратник Геннадій Корбан адресували Президенту Зеленському та його оточенню, а у правоохоронців раптово зникли запитання до міського голови Дніпра.

«Протягом поточного року громадськість не шокують новинами про завершені та скеровані до суду кримінальні провадження щодо представників мерії Дніпра, які мали б бути логічним наслідком розслідування злочинів, у рамках яких, у 2019-2020 роках працівниками СБ України, ледь не щомісяця обшукували комунальні підприємства та установи Дніпра. В логіці української політики це зазвичай свідчить про появу нового, ситуативного політичного альянсу», – написав Вірігінський.