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    Філатов зневажливо відгукнувся про експерта, який назвав його «технічним кандидатом»

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    Аналітик Вірігінський вважає, що&nbsp;Філатов&nbsp;іміджево розмиває та організаційно ослаблює Кличка - Філатов зневажливо відгукнувся про експерта, який назвав його «технічним кандидатом»
    Аналітик Вірігінський вважає, що Філатов іміджево розмиває та організаційно ослаблює Кличка

    Мер Дніпра Філатов назвав політичного експерта «мавпою»

    Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував версію про те, що може стати технічним кандидатом в Президенти України на наступних виборах.

    «Днями 10500 сайтів написали, що Філатов йде в Президенти технічним кандидатом від Зеленського проти Кличка, посилаючись на якусь мавпу, яка нібито «аналітик». А до цього 5250 сайтів написали, що я хотів чи то захопити Маріуполь, чи то звільнити, посилаючись на іншу мавпу (ймовірно, мова про ексначальника штабу полку «Азов» Владислава Соболевського – ред.), яка нібито «герой війни та революції», пише Філатов.

    Нагадаємо, версію про те, що Банкова може розглядати Філатова як технічного кандидата в Президенти, аби знизити рейтинг Віталія Кличка, аналітик Вігірінський висловив у своєму блозі на «Ліга.нет».

    Також в цьому блозі Вігірінський звернув увагу на те, що нещодавно різко знизився градус критики, який сам Борис Філатов та його давній соратник Геннадій Корбан адресували Президенту Зеленському та його оточенню, а у правоохоронців раптово зникли запитання до міського голови Дніпра.

    «Протягом поточного року громадськість не шокують новинами про завершені та скеровані до суду кримінальні провадження щодо представників мерії Дніпра, які мали б бути логічним наслідком розслідування злочинів, у рамках яких, у 2019-2020 роках працівниками СБ України, ледь не щомісяця обшукували комунальні підприємства та установи Дніпра. В логіці української політики це зазвичай свідчить про появу нового, ситуативного політичного альянсу», написав Вірігінський.

    Нагадаємо, Вірігінський вважає, що Філатов іміджево розмиває та організаційно ослаблює Кличка.
    Теги: Маріуполь Борис Філатов Дніпро рейтинг мер Геннадій Корбан
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    Філатов зневажливо відгукнувся про експерта, який назвав його «технічним кандидатом»