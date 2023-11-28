Фінляндія готується до збільшення кількості мігрантів на кордоні з Росією

У листопаді з Росії до Фінляндії в'їхали близько 900 біженців

Мігранти все ще прямують у напрямку фінсько-російського кордону

Фінляндія очікує, що більше шукачів притулку прибуде до її кордону через Росію, і планує вжити подальших заходів, щоб зупинити їх потік. Про це пише Reuters.

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За даними фінських прикордонників, в листопаді з Росії до Фінляндії в'їхали близько 900 біженців із таких країн, як Афганістан, Кенія, Марокко, Пакистан, Сомалі, Сирія і Ємен.

У Фінляндії вже закрили всі пункти в'їзду на кордоні з РФ, окрім одного, але все ще очікують прибуття нових мігрантів.

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«Розвідка говорить нам про те, що люди все ще прямують у напрямку кордону. Якщо так продовжуватиметься, то найближчим часом ми оголосимо про нові заходи», – заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

Фінська влада звинувачує Кремль у тому, що росіяни навмисно спрямовують мігрантів до кордону.

Нагадаємо, влада Фінляндії може відкрити сім із восьми прикордонних переходів з Росією до Різдва, тобто раніше запланованого терміну 18 лютого.

18 листопада Фінляндія закрила чотири прикордонні пункти пропуску в Південно-Східній Фінляндії, мотивуючи це організованою російською стороною масовою перепусткою до фінського кордону емігрантів із третіх країн.

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У середу уряд прийняв рішення закрити до 23 грудня ще три пункти перепуску, залишивши лише один, найпівнічніший Раю-Йоосеппі, оскільки приплив прохачів притулку останнім часом не зменшується.

До слова, у Польщі вважають, що ситуація з біженцями на фінсько-російському кордоні погіршуватиметься.