Форум діаспори: Україні треба структура для зв’язків зі співвітчизниками за кордоном

В Україні не вистачає централізованого підходу для співпраці із діаспорою, визнає президент Світового конгресу українських молодіжних організацій

Україні необхідна єдина державна установа, яка підтримувала б зв’язки із українцями за кордоном. Про це у коментарі «Главкому» сказав президент Світового конгресу українських молодіжних організацій (СКУМО) Дмитро Лєкарцев під час форуму СКУМО у Чернівцях 26 серпня.

«Діаспора прекрасно розуміє проблематику України й щодо російської агресії й щодо Криму й у всіх процесах ми намагаємося допомагати. Це й акції протесту, і солідарність і різні проекти підтримки – це те, що молодь може сьогодні робити. Так, не завжди вистачає коштів, але є речі, які українці за кордоном можуть робити без коштів. Українці за кордоном завжди об’єднуються навколо інтересів України – будь то агресія ворога, чи то гуманітарні питання, чи то донесення до лідерів країн, де вони проживають чесної інформації про Україну, коли деякі засоби інформації дискредитують Україну», – розповів Лєкарцев.

Водночас, за його словами, в Україні не вистачає централізованого підходу для співпраці із діаспорою. «Я, наприклад, із Молдови й у нас є структури на державному рівні, які співпрацюють із діаспорою на державному рівні. В Україні вже давно назріла необхідність створити таку структуру, яка буде займатися такими питаннями та підтримувати зв’язки з українцями, які проживають за кордоном. Це дало б новий », – відмітив він.

За словами Лєкарцева, найактивніші громади українців у США, Канаді та Європі.

«В країнах СНД, можливо, українці менш активні. Це пов’язано із різними причинами. У багатьох країнах українські громади вже автохтонне населення і є певний рівень асиміляції. Але потрібно працювати із громадами та створювати окремі кейси», – відмітив він.

Як повідомляв «Главком», у Міністерстві молоді та спорту планують посилити міжкультурні проєкти мобільності для українців за кордоном.

До слова, Україна інвестує 10 млн грн у збереження кримськотатарської культурної спадщини.