  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Російський «Газпром» розказав, чия вина, що Європі бракує газу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Представник компанії відкинув звинувачення на свою адресу - Російський «Газпром» розказав, чия вина, що Європі бракує газу
    Представник компанії відкинув звинувачення на свою адресу
    фото з відкритих джерел

    «Газпром» відхрестився від того, що штучно створює дефіцит природного газу

    Дефіцит природного газу виник у Західній Європі через відсутність заявок на його постачання, а не з вини «Газпрому», заявив 25 грудня офіційний представник російської компанії-монополіста Олексій Купріянов, пише «Риа Новости».

    «Всі звинувачення на адресу Росії та «Газпрому» в тому, що ми даємо мало газу на європейський ринок, є абсолютно безпідставними і неприйнятними і не відповідають дійсності. І не треба звинувачувати «Газпром». Краще подивитись у дзеркало», – заявив Купріянов.

    Твердження Купріянов пояснив тим, що частина клієнтів, «зокрема, з Франції та Німеччини, вже повністю вибрали всі свої річні контрактні обсяги і, відповідно, більше не виставляють заявок на постачання газу, а «Газпром» бронює транспортні потужності, виходячи з наявних заявок, а не навпаки».

    «Цього року «Газпром» поставив до Німеччини за контрактом 50,2 млрд м. куб. – це на 5,3 більше, ніж минулого року», – стверджує Купріянов.

    Наразі, заявив Купріянов, «за наявними даними, спостерігається фізичний реверс газу з Німеччини до Польщі і, зважаючи на все, в Україну в обсязі від 3 млн до 5 млн м. куб. на добу», а піднімають газ із підземних сховищ у Німеччині.

    За словами офіційного представника «Газпрому», у 2021 році поставлено більше газу, ніж за попередній рік, до Італії, Німеччини, Туреччини, Болгарії, Сербії, Данії, Фінляндії, Польщі.

    Втім, в Європі кажуть, що «Газпром» штучно створює дефіцит природного газу, зупинивши подачу палива газопроводом «Ямал-Європа».

    Нагадаємо, російський монополіст «Газпром» кілька днів поспіль не бронює польську ділянку газопроводу Ямал-Європа на наступний день під час регулярної сесії бронювання.

    Відтак Росія знову зірвала постачання газу до Європи.

    Напередодні Великобританія звинуватила Росію в економічній кризі.

    Як відомо, трейдери спрогнозували, скільки триватиме енергокриза в Європі.

    Читайте також:
    Теги: газ Газпром ринок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російський «Газпром» розказав, чия вина, що Європі бракує газу