Російський «Газпром» розказав, чия вина, що Європі бракує газу

«Газпром» відхрестився від того, що штучно створює дефіцит природного газу

Дефіцит природного газу виник у Західній Європі через відсутність заявок на його постачання, а не з вини «Газпрому», заявив 25 грудня офіційний представник російської компанії-монополіста Олексій Купріянов, пише «Риа Новости».

«Всі звинувачення на адресу Росії та «Газпрому» в тому, що ми даємо мало газу на європейський ринок, є абсолютно безпідставними і неприйнятними і не відповідають дійсності. І не треба звинувачувати «Газпром». Краще подивитись у дзеркало», – заявив Купріянов.

Твердження Купріянов пояснив тим, що частина клієнтів, «зокрема, з Франції та Німеччини, вже повністю вибрали всі свої річні контрактні обсяги і, відповідно, більше не виставляють заявок на постачання газу, а «Газпром» бронює транспортні потужності, виходячи з наявних заявок, а не навпаки».

«Цього року «Газпром» поставив до Німеччини за контрактом 50,2 млрд м. куб. – це на 5,3 більше, ніж минулого року», – стверджує Купріянов.

Наразі, заявив Купріянов, «за наявними даними, спостерігається фізичний реверс газу з Німеччини до Польщі і, зважаючи на все, в Україну в обсязі від 3 млн до 5 млн м. куб. на добу», а піднімають газ із підземних сховищ у Німеччині.

За словами офіційного представника «Газпрому», у 2021 році поставлено більше газу, ніж за попередній рік, до Італії, Німеччини, Туреччини, Болгарії, Сербії, Данії, Фінляндії, Польщі.

Втім, в Європі кажуть, що «Газпром» штучно створює дефіцит природного газу, зупинивши подачу палива газопроводом «Ямал-Європа».

Нагадаємо, російський монополіст «Газпром» кілька днів поспіль не бронює польську ділянку газопроводу Ямал-Європа на наступний день під час регулярної сесії бронювання.

Відтак Росія знову зірвала постачання газу до Європи.

Напередодні Великобританія звинуватила Росію в економічній кризі.

Як відомо, трейдери спрогнозували, скільки триватиме енергокриза в Європі.

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