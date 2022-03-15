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    Генерал США оцінив, коли у РФ вичерпаються ресурси для війни

    Бен Ходжес раніше говорив, що російська армія неспроможна вести війну на виснаження - Генерал США оцінив, коли у РФ вичерпаються ресурси для війни
    Бен Ходжес раніше говорив, що російська армія неспроможна вести війну на виснаження
    фото з відкритих джерел

    За 10 днів у Росії можуть скінчитися можливості атакувати Україну

    Заходу слід прискорити свою підтримку України. За такої умови вже за 10 днів у Росії вичерпаються можливості атакувати нашу державу. У цьому переконаний Бен Ходжес – американський генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі. Про це він говорив у інтерв'ю телеканалу MSNBC, пише «Інтерфакс-Україна».

    Ходжес вважає, що у росіян немає трьох речей: часу, людської сили та, скоріш за все, боєзапасу. На його думку, Захід має не просто продовжувати постачання військової допомоги Україні, але й прискорити його. Він має на увазі оборонне озброєння, яке допоможе знищити російську артилерію, ракетні установки та пускові установки крилатих ракет.

    «Якщо припустити, що ми це зробимо, через наступні 10 днів Росія може досягнути «своєї кульмінації». Це означає, що вони не зможуть продовжувати атаки», – підкреслив генерал.

    Водночас він опублікував у своєму Тwitter допис про війну, яку Росія розв'язала проти України й закликав й надалі тиснути на агресора.

    «У них проблеми з живою силою та нестача боєприпасів», – наголосив він. Ходжес переконаний, що Україна може «пережити росіян», якщо міжнародні партнери розширять постачання необхідної зброї.

    Нагадаємо, США повинні стати твердішими щодо безпольотної зони, – генерал Бен Ходжес.

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    Теги: Росія США армія Україна озброєння
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    Генерал США оцінив, коли у РФ вичерпаються ресурси для війни